Voici ce que les Suisses achètent le plus sur Galaxus

Le classement annuel des articles les plus achetés sur Galaxus en 2024 révèle que les Suisses sont très axés sur l'électronique et les articles du quotidien.

Galaxus (groupe Migros) est un fleuron de la vente en ligne en Suisse. Keystone

Florence Vuichard / ch media

Plus de «Suisse»

La liste des meilleures ventes de Galaxus dévoile ce que contiennent les montagnes de colis livrés chaque jour. Bilan: les Suisses consomment principalement des articles électroniques, ménagers et de bureau.

Les articles les plus vendus dans le plus grand magasin en ligne de Suisse sont les piles et les batteries, en tête du classement parmi les quelque 2200 types de produits proposés. Les piles et les batteries occupent la première place du classement pour la troisième fois consécutive.

Le câble USB arrive en deuxième position, comme en 2023. Alex Hämmerli, porte-parole de Galaxus, souligne que les ventes ont encore fortement augmenté par rapport à 2023, avec une hausse de 30%. Il attribue cela entre autres au fait que les chargeurs et les prises USB-C sont de moins en moins souvent fournis lors de l'achat de nouveaux téléphones portables. La troisième place du podium revient aux écouteurs. Selon Galaxus, la demande a encore augmenté de 28% par rapport à 2023, notamment grâce aux nouvelles versions des Air Pods d'Apple et des Galaxy Buds de Samsung.

Le commerce en ligne se substitue aux magasins

Les Suisses achètent donc surtout de l'électronique sur Galaxus. Les articles d'électroménager sont les grands favoris du classement: ils occupent sept des dix premières places.

Au vu de ce résultat, il n’est pas étonnant que la concurrence stationnaire lutte pour sa survie, voire abandonne. La maison mère de Galaxus, le groupe Migros, a vendu ou fermé ses magasins M-electronics, et le distributeur d'ordinateurs et d'appareils électroniques Steg a déjà dû fermer ses portes à l'automne 2023.

Au sein de l'offre électronique, on observe toutefois des changements: les cartouches d'imprimante et les toners ont nettement reculé dans le classement, passant de la première à la sixième place en cinq ans. Alex Hämmerli a deux explications à cela:

Premièrement, les employés de bureau sont de retour dans les locaux de leur entreprise et doivent donc moins imprimer chez eux.

Deuxièmement, un certain renoncement au papier se fait sentir. Mais ça reste marginal, comme le montrent les statistiques: les commandes de papier d'impression n'ont diminué que de 1% chez Galaxus.

Finalement, seuls trois produits proviennent d'autres sections: les couches pour bébés, les produits de nettoyage et les Lego qui ont de plus en plus de fans adultes.

Selon les données fournies par Galaxus, les couches font partie des produits qui ont connu une forte hausse de leurs ventes au cours de l’année 2024. Les produits d’entretien font aussi pour la première fois leur entrée dans le top 10:

«Ceux qui achètent en ligne mettent de plus en plus souvent des produits de consommation courante dans leur panier»

Les articles de nettoyage tels que les éponges, les plumeaux ou les déboucheurs à air comprimé se sont hissés à la 11e place. Selon les données de l'entreprise, la nourriture pour chats a manqué de près la liste des dix articles les plus achetés.

Sur l'ensemble des 2200 groupes de produits, ce sont les articles pour le changement des pneus de voiture, à savoir manomètres, clapets de soupape ou pâtes de montage, qui ont gagné le plus de places. Divers accessoires pour fumeurs ont également gagné plus de 500 places chacun: notamment les cigarettes, le tabac et le liquide pour cigarettes électroniques.

Traduit de l'allemand par Anne Castella