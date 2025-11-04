Jonathan Bailey a été nommé homme le plus sexy de l'année par le magazine People. WireImage

Voici l'homme le plus sexy du monde

Après les acteurs Patrick Dempsey en 2023 et John Krasinski en 2024, le magazine People vient d'élire son «homme vivant le plus sexy de l'année» pour la 40e année consécutive.

Et il s'agit cette fois de Jonathan Bailey, le séduisant Britannique qui a ébloui par ses talents de danseur dans la comédie musicale Wicked. L'acteur britannique de 37 ans a également fait fondre les cœurs dans le rôle de Lord Anthony Bridgerton, dans la série éponyme Bridgerton.

Jonathan Bailey, qui est ouvertement gay (désolée, les filles!), a également suscité l'émoi avec son amie et collègue Scarlett Johansson sur tapis rouge, entre bisous faussement passionnés et interviews communes pour la promotion du film Jurassic World Rebirth.

Sorry, ladies! Contrairement à ce qu'il laisse penser, Jonathan Bailey est de l'autre bord. Image: Variety

Le magazine a dressé un panel 2025 assez précis: Derek Hough comme «Homme de 40 ans le plus sexy», Dylan Efron (frère de Zac) comme «homme tatoué le plus sexy», Riley Green comme «star country la plus sexy», Dave Franco comme «papa chat le plus sexy» ou encore Christian McCaffrey comme «papa le plus sexy du sport». (Oui, c'est précis.)

A noter que David Beckham, qui a déjà remporté le titre d'homme le plus sexy de la planète en 2015, a été nommé cette année «propriétaire de club de football le plus sexy» - un titre dont rêve certainement plus d'un homme sur la planète.

Cette année marque également le 40e anniversaire du numéro spécial de People. Jonathan Bailey rejoint un club qui compte dans ses rangs Patrick Dempsey, John Legend, Channing Tatum, Ryan Reynolds, Dwayne «The Rock» Johnson, Denzel Washington ou encore Matthew McConaughey parmi les anciens lauréats. (mbr)