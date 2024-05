Prêts pour une cargaison d'animaux amusants? 🐣

Les 29 animaux les plus drôles de la semaine

Chaque vendredi matin à partir de 6 heures, vous trouverez sur watson les Cute News. Il s'agit d'une collection d'images et de vidéos d'animaux drôles et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.

Cute News, everybody!

