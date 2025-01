Cyril Hanouna a manifestement envie de faire de son voyage à Miami un soap opera. images: getty, montage: watson

Hanouna chez Trump: «Tu seras escorté par la police de Miami, Cyril!»

L'animateur de TPMP a une furieuse envie de faire de son voyage à Mar-a-Lago le feuilleton de ce début d'année. Après avoir annoncé sa future rencontre avec Donald Trump et Elon Musk en Floride, Cyril Hanouna a gonflé encore un peu sa fierté avec l'aide d'un allié... étonnant.

On l'avoue, cette histoire est aussi sérieuse que divertissante. Quand Cyril Hanouna a pris une grande inspiration, lundi soir sur le plateau de TPMP, pour annoncer à ses chroniqueurs qu'il s'apprête à rejoindre la Floride pour y rencontrer Donald Trump et Elon Musk, on s'est léché les babines. Le verbe gorgé d'emphase et les roulements d'épaules bien exécutés, on aurait dit qu'il allait annoncer sa candidature à la présidentielle française. Il faut le dire, l'atout télégénique de l'empire Bolloré est fier comme un coq d'avoir été convié au manoir de Mar-a-Lago, le 18 février prochain.

Convié? Disons que, pour l'heure, ça reste un mystère plutôt palpitant. Alors que bon nombre d'internautes restent persuadés que Cyril Hanouna a déboursé 100 000 dollars pour participer à la sauterie du futur président, à l'instar d'autres VIP et comme le proposent les diverses formules disponibles sur le site de réservation, l'homme de télévision a voulu flinguer la rumeur, ce mardi 14 janvier, toujours sur le plateau de TPMP: en gros, Monsieur Hanouna est un homme trop important pour avoir à sortir son porte-monnaie.

Pour en mettre plein la vue à ses téléspectateurs, l'animateur a dégainé une arme secrète qui porte un nom: Jacob Safar. Visiblement en duplex depuis les jardins du manoir de Mar-a-Lago, à Palm Beach, le joker d'Hanouna a été dépêché en urgence pour dissiper tout malentendu. Et il démarre son exposé, téléphone en main, par un rappel des us et coutumes du futur président des Etats-Unis: «Alors, écoute, depuis plusieurs semaines, depuis l'élection de Trump, toutes les semaines y a des soirées qui sont organisées dans la Ballroom, où Trump rencontre pas mal de personnes.»

«Et la première soirée qui va avoir lieu après qu'il a prêté serment, c'est celle du 18 février» Jacob Safar

Voilà pour l'introduction. C'est à ce moment-là que Cyril Hanouna décide d'entrer dans le vif du sujet: lui-même. En empoignant la rumeur qui court, l'animateur rappelle à Jacob Safar qu'il y a «des gens qui disent que j'ai payé 100 000 dollars pour venir à cette soirée, c'est quoi cette histoire?» On découvre alors que la danse médiatique est parfaitement rodée puisque le bonhomme, toujours depuis le gazon du 47e président, vient caresser l'ego de son interlocuteur.

«Oh, ça veut dire que ces gens te connaissent très mal! T'es un invité d'honneur, Cyril» Jacob Safar

Dans une ambiance d'entre-soi que l'animateur adore instaurer sur son plateau, les deux compères (qui semblent très bien se connaître) ricanent en rythme. Vient alors l'explication officielle. Jacob Safar serait un rabatteur officiel de Donald Trump, «au plus haut niveau», chargé de présenter des stars au milliardaire, comme on déambule entre les tables avec un homard vivant avant de le cuire et de le bouffer. Sa biographie sur son compte Instagram est aussi précise que mystérieuse: «Special Advisor Mar-a-Lago @realdonaldtrump Team & Just Friend of Elon. Designer Fine Jewelery». Et, sans surprise, Cyril Hanouna faisait «partie des noms qui étaient dans la liste».

Une fois son ego rafistolé, le tôlier de TPMP a encore une fois centré la discussion sur lui-même, sa venue et l'accueil qu'on allait lui réserver: «Qui va venir me chercher à l'aéroport? J'prends un taxi?» Sous les rires gourmands de ses chroniqueurs, Hanouna va apprendre qu'il sera trimballé comme une sorte de chef d'Etat, depuis l'aéroport de Miami.

«Je viens te chercher directement sur le tarmac avec la sécurité et la police de Miami, on te met dans un hélicoptère pour atterrir ici, à Mar-a-Lago» Jacob Safar

Si le job de rabatteur de personnalités n'a rien d'inédit, autour des grands de ce monde, il semble que Jacob Safar, que nous avons tenté de contacter ce mercredi matin (sans succès pour l'instant) passe son temps à Mar-a-Lago.

Si le monde a pu voir Elon Musk danser sur YMCA ou Sylvester Stallone s'entretenir avec Trump, entre les petits-fours des soirées du président, c'est notamment grâce à lui, car un certain nombre de moments bling-bling qui ont nourri les médias et les réseaux sociaux ces dernières semaines ont été filmés de son téléphone portable.

Plus sérieusement cette fois, Cyril Hanouna n'a pas tort de frimer avec son carton d'invitation dans la poche. Non seulement il n'est de loin pas le seul à rêver de croiser Elon Musk en allant pisser, mais le futur président des Etats-Unis a besoin des personnalités influentes et controversées, surtout si elles sont régulièrement bousculées par les médias traditionnels (qu'il déteste).

A l'heure où Eric Zemmour et Sarah Knafo ont été conviés à l'investiture de Donald Trump (selon Politico) et qu'Emmanuel Macron attend toujours, Cyril Hanouna a largement de quoi tirer son épingle du jeu.

La suite au prochain épisode?

