Voici le trumpiste qui a foiré

Il est l'homme qui a ajouté le rédacteur en chef de The Atlantic dans une discussion gouvernementale ultra-confidentielle. Ce béret vert fragilise Donald Trump et pourrait ne plus être conseiller à la sécurité nationale dans les jours qui viennent.

C’est une boulette. Une grosse boulette. La boulette du second mandat de Donald Trump. Et quand une boulette vient pourrir les artères du pouvoir comme un virus, ça se transforme souvent en gate. Mike Waltz, 51 ans et tout frais conseiller à la sécurité nationale, est à l’origine du «Signal Gate», en référence à la messagerie utilisée par les huiles du gouvernement Trump pour échanger autour d’un plan de guerre au Yémen.

depuis, Trump essaie d’éteindre l’incendie: «C’est un pépin sans gravité»

Il a également sous-entendu que le rédacteur en chef de The Atlantic aurait piraté la messagerie du gouvernement. Mais le président a beau hurler sa confiance en Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, ancien béret vert des forces spéciales et ex-élu du Congrès pour la Floride, est dans un sacré pétrin.

Forcé «d’assumer ses responsabilités» face à l’évidence, il affirme néanmoins ne pas connaître ce «journaliste qui hait Trump» et avec qui il n’a jamais «échangé de SMS», alors que Jeffrey Goldberg confirme dans l’article l’avoir déjà croisé.

Tout au plus se serait-il trompé d’interlocuteur au moment d’ajouter ce numéro dans ce groupe messagerie Signal. Si l'on pousse le scénario à son paroxysme, cette affaire pourrait concerner l’Espionage Act et faire risquer aux potentiels responsables une accusation de trahison. Mike Waltz est donc logiquement sur un siège éjectable.

Nommé en novembre dernier par Donald Trump, jugé trop doux par les trumpistes et trop bourrin pour les démocrates, ce militaire de carrière avait pourtant un autre destin sous le nez. En acceptant ce rôle, l’un des plus importants à la Maison-Blanche, Mike Waltz savait que la puissance militaire des Etats-Unis dépendrait de sa capacité à prouver que le pays peut tenir le reste du monde en joue.

Fier diplômé de l’école des Rangers, officier des forces spéciales, engagé en Afghanistan ou en Afrique, bourré de médailles et promu colonel, ce dur à cuire était le congressman républicain le plus agressif envers la Chine. Dans sa baraque de Jacksonville, au nord de la Floride, élevé par une maman célibataire, Waltz n’avait qu’un seul but dans la vie:

«Servir mon pays, c'est tout ce que je voulais faire» Mike Waltz, sur son site internet de campagne à l’époque

Selon le New York Times, il a toujours été «un républicain pro-Trump, mais soucieux du compromis». Un type, en tout cas, très ambivalent. Jamais totalement contre l’Ukraine, il s’était joint à la chorale de critiques contre Zelensky, après la réunion explosive dans le Bureau ovale. Il a décrit l’assaut du Capitole comme une «démonstration méprisable de violence et d’intimidation», alors qu’il s’était fait remarquer en Floride pour sa volonté de faire annuler certains résultats de l'élection, en 2020, dans les Etats que Trump avait perdu.

Tout en s’opposant bruyamment à la création d'une commission indépendante pour faire la lumière sur ce tristement célèbre 6 janvier 2021. Allez savoir.

Comme beaucoup de républicains pro-Trump, Mike Waltz est abonné aux plateaux de Fox News. Un bon client qui a toujours aimé la douce caresse des projecteurs sur sa solide estime de lui-même. Avec deux bouquins à son actif, dont L'Aube des braves, le conseiller à la sécurité nationale, a toujours aimé prouver son utilité et sa dévotion. Directeur des politiques au ministère de la Défense sous George W. Bush, il avait également lutté contre le terrorisme sous les ordres du vice-président Dick Cheney.

Il y a un mois, Mike Waltz faisait partie de la délégation américaine qui s’est rendue à Moscou pour des négociations de paix sur la guerre en Ukraine. Dans quelques jours, il est censé se rendre au Groenland en compagnie de JD Vance. Mais à cause de la pression de la population locale et du gouvernement, la grappe d’huiles américaines en balade devra se contenter de visiter leur propre base militaire, dans le village de Pituffik.

L’homme de 51 ans, père d’une adolescente, marié à une militaire et ancienne conseillère à la sécurité intérieure de Trump, ne risque sans doute pas de finir derrière les barreaux pour sa bourde avec la messagerie Signal. Donald Trump a encore «beaucoup d’estime pour le travail de ce patriote». Reste à savoir comment il va pouvoir continuer à œuvrer aussi haut dans la hiérarchie américaine, avec une casserole aussi encombrante sur les épaules.