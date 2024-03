Vous le connaissez, vous l'aimez et il est une source inépuisable de mèmes

Ceux qui ont vu le film Monstres et Cie le connaissent sans savoir comment il s'appelle: Mike Glotzkowski, le monstre vert et borgne. Il a beau avoir un physique difficile, internet l'aime. La preuve avec tous les mèmes qu'on trouve à son sujet sur la Toile. Voici notre best of:

Moi, ivre, je raconte ma vie même si personne ne me l'a demandé.

Quand tu penses qu'il te reste que 5 $ sur ton compte en banque, mais que quand tu vérifies, tu vois qu'il te reste 25,32 $.

Karen à son enfant: «Si tu ne vas pas à l'université, tu finiras comme lui».

Moi, travaillant pour payer mes études.

Personne

Le garçon dans la voiture à côté de moi au feu rouge.

Je n'arrive pas à y croire... je suis sur un panneau d'affichage!

Etudiant: «J’ai oublié mes devoirs à la maison».

Professeur:

«Bien essayé, Mike.»

Pour avoir la référence, par ici👇

Ce que vous voyez quand vous entrez dans la mauvaise classe.

Moi quand je vois un enfant tomber et commencer à pleurer.

Quand vous essayez d’améliorer la situation et que vous l’aggravez accidentellement.

Quand les dessinateurs de Pixar décident de travailler avec Dreamworks.

Quand les personnes intolérantes au lactose réalisent qu’elles vivent dans la Voie lactée.

Comment Mike Glotzkowski porterait un masque? Comme ça? Ou comme ça?

Quand tu peux enfin enlever ton soutien-gorge à la maison.

Ce sentiment quand t'as déjà dit «Quoi?» deux fois, mais c'est trop gênant de demander à nouveau.

Quand le métier d'acteur a cessé de fonctionner...

Un enfant il y a 100 ans: «Pluie, va-t'en…»

Les gens dans le désert du Sahara aujourd'hui:

Qu'est-il arrivé à...

*A un ami du sexe opposé*

Ma mère:



Quand vous êtes tellement habitué au mème que l'image originale semble encore plus étrange.

«S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ça.»

