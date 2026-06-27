The Bear propose un final à la hauteur d'un restaurant étoilé

La brigade du chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) tire sa révérence dans un final à la hauteur d'un restaurant étoilé. Image: Hulu

La série «The Bear» effectue son dernier service

La saison finale de la série multiprimée sur Disney+ nous plonge une dernière fois dans les coulisses chaotiques de ce restaurant gastronomique de Chicago.

Plus de «Divertissement»

En 2022, Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), ou Carmy pour les intimes, reprenait les fourneaux de la sandwicherie The Beef à Chicago après le suicide de son frère. Le cadet de cette famille dysfonctionnelle avait pour ambition de transformer ce boui-boui en restaurant gastronomique, étant lui-même un jeune prodige de la cuisine, passé par les meilleurs établissements. C'est ainsi que The Beef (Le boeuf) devient The Bear (l'ours), en référence au sobriquet familial, diminutif de Berzatto.

Durant quatre saisons, la série racontait, avec une mise en scène et un rythme inédits, la transformation de cet endroit et de son personnel issu d’un milieu populaire, jonglant avec une certaine maîtrise entre les récits de chacun de ses personnages et leur évolution. A commencer par Carmy lui-même, confronté au deuil de son frère et au traumatisme laissé par son ancien mentor: la série a eu à cœur de montrer la toxicité du monde gastronomique.

Après une pléthore de prix prestigieux, faisant de cette série l’un des phénomènes télévisuels de la décennie, The Bear a vu ses dernières audiences, certes généreuses, en baisse. Pour rester dans une constante qualitative, le showrunner Christopher Storer a fait le choix créatif de clore sa série avec un menu en cinq plats. C’est donc ce dernier chapitre, dans son intégralité, qui nous est servi ce vendredi 26 juin sur la plateforme Disney+.

Il y a aussi un épisode spécial qui est sorti il y a quelques semaines: Cet épisode surprise de «The Bear» laisse présager le pire

Cauchemar en cuisine

Cette fin de boucle reprend là où la série nous avait laissés il y a un an. Le restaurant vise non seulement sa première étoile Michelin, mais se doit également d’être enfin rentable, sous peine de devoir fermer ses portes. Un défi que la brigade devra gérer sans Carmy, celui-ci ayant décidé de lâcher sa toque pour sauver le peu d’espace mental qui lui restait. Et comme les problèmes ne viennent jamais seuls, s’ajoute à cela une violente tempête qui a fait éclater les canalisations du bâtiment.



Vidéo: youtube

Contrairement aux autres saisons, cette salve de huit épisodes se concentre sur une seule journée, au lendemain de l'annonce de la démission de Carmy. Un choix narratif sous forme de huis clos qui rend l'histoire d'autant plus anxiogène, puisque c'est littéralement aux dernières heures du restaurant que nous assistons depuis notre canapé. Une construction de journée infernale qui n'est pas sans rappeler l'efficacité de la série médicale The Pitt.

On retrouve ici la tension propre à la réalisation et aux dialogues ciselés auxquels la série nous avait habitués, et qui avaient déjà atteint des sommets par le passé. Cette cinquième saison en est le concentré parfait. Elle maintient d'ailleurs ce format unique aux durées variables, oscillant entre 20 minutes et une heure, qui confère à l'œuvre son tempo si singulier. Un procédé redoutablement efficace: alors que certains épisodes provoquent un sentiment d'étouffement total, d'autres s'apaisent pour laisser l'émotion se déployer pleinement.

Un retour aux sources

The Bear avait brillé avec sa première saison en chamboulant le paysage audiovisuel, en immergeant ses spectateurs dans l’espace confiné d’une cuisine où les ordres fusent en hurlant et où la sueur est due autant au stress qu’à la chaleur des fourneaux. Elle avait ensuite pris le temps de ralentir pour explorer les récits de vie de chacun de ses personnages et leur transformation, à l'image de cet établissement culinaire devenu la meilleure version qu’il pouvait être.

Un virage que certains spectateurs réfractaires au changement de rythme ont mal accueilli; pourtant, cette ultime saison fait le choix de revenir à ses fondamentaux, retrouvant ainsi l’équilibre de ses débuts. Les fins de série mémorables se comptent sur les doigts d’une main, et il est fort probable que ce dernier tour de piste ne marque pas l’histoire de la télévision pour sa conclusion, contrairement à ses débuts magistraux. La barre était de toute façon trop haute, The Bear restant dans son ensemble l’une des propositions les plus brillantes de ces dernières années.

Cependant, pour les spectateurs restés fidèles à la série et pour qui l’attachement à ses personnages imparfaits est sincère, cette dernière saison a un goût de dernier repas entre amis. Des amis que l’on a appris à connaître, à aimer et qui vont nous manquer.

L'intégralité de la série de «The Bear» est disponible sur Disney+.