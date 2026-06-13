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Les Etats-Unis valident le rachat de Warner par Paramount

Un nouveau géant des médias va naître à Hollywood

Washington a approuvé la fusion entre Warner et Paramount, ouvrant la voie à un géant capable de rivaliser avec Netflix et Disney.
13.06.2026, 10:0213.06.2026, 10:02

Le ministère américain de la justice a approuvé vendredi le rachat du studio hollywoodien Warner Bros Discovery par le conglomérat Paramount Skydance. Cette décision ouvre la voie à une fusion pour 111 milliards devant donner naissance à un nouveau géant des médias.

Au terme d'une enquête de huit mois, la division antitrust du ministère a conclu que l'opération n'était «pas susceptible de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains», que ce soit dans le streaming, la télévision ou la production et la distribution de films en salles, selon un communiqué. Elle a donc renoncé à la contester, sans exiger de cessions d'actifs ni d'engagements.

Cette fusion géante va bouleverser le streaming.
Cette fusion géante va bouleverser le streaming.Image: Shutterstock

Le ministère va plus loin: selon lui, la fusion devrait avoir pour effet «d'accroître la compétition dans l'ensemble de l'écosystème des médias et du divertissement, avec des bénéfices pour les consommateurs et les travailleurs américains». Il souligne que Paramount et Warner sont des entrants «historiquement tardifs» dans le streaming par abonnement.

Hollywood opposé

Leurs plateformes Paramount+, HBO Max et discovery+ comptent moins d'abonnés que les trois premiers du secteur, Netflix, Amazon Prime et Disney+. Le nouvel ensemble offrirait donc une alternative plus robuste à ces géants, selon le ministère.

Une large partie d'Hollywood s'oppose pourtant à ce rachat, craignant des suppressions d'emplois massives dans une industrie qui a déjà connu plusieurs vagues de fusions et de licenciements. Ces inquiétudes sont balayées par le ministère, pour qui:

«Ces préoccupations exprimées en matière d'emploi ne soulèvent pas de problème relevant du droit de la concurrence»

Ce feu vert lève le principal obstacle réglementaire fédéral à la fusion des rivaux historiques, qui comptent tous les deux parmi les cinq plus grands studios d'Hollywood.

L'examen judiciaire n'est pas terminé pour autant: un groupe d'une dizaine d'Etats, emmené par la Californie, prépare une plainte antitrust qui pourrait être déposée ce mois-ci, selon Bloomberg.

Des enquêtes en cours

Les services du procureur général de Californie, Rob Bonta, qui ont participé à l'enquête fédérale, ont indiqué cette semaine que l'acquisition faisait:

«Toujours l'objet d'une enquête en cours»

En Europe, l'autorité britannique de la concurrence a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête et la Commission européenne examine aussi la régularité de cette fusion pour son marché.

Le nouveau groupe combinerait les avoirs de Paramount Skydance, comme la chaîne télévisée CBS et les franchises Mission Impossible et Star Trek, avec ceux de Warner Bros Discovery, dont la chaîne télévisée CNN, les univers Harry Potter et DC Comics, et la plateforme HBO Max. Fusionnée avec Paramount+, celle-ci revendiquerait environ 200 millions d'abonnés, selon Politico.

Sollicité par l'AFP, Paramount n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le conglomérat, dont le patron David Ellison est le fils du milliardaire et allié du président américain Donald Trump, Larry Ellison, l'avait emporté après le retrait de l'offre rivale de Netflix, en février. (jash/ats)

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