Ewan Mitchell incarne Aemond Targaryen dans la série. Image: hbo

Le spin-off de «Game of Thrones» se fait déjà dézinguer

La troisième saison du préquel de «Game of Thrones» vient à peine de commencer sa diffusion en streaming, mais elle essuie déjà de nombreuses critiques. En cause, principalement, les multiples changements par rapport au livre qui ont été opérés dès le premier épisode.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Divertissement»

L'une des plus grandes franchises de fantasy de ces dernières années entame un nouveau chapitre. Après deux saisons riches en tensions politiques et en jeux de pouvoir, House of the Dragon place désormais la guerre civile des Targaryen, annoncée de longue date, au cœur de l'intrigue.

Les nouveaux épisodes promettent non seulement des batailles gigantesques, mais aussi, comme toujours, des pertes déchirantes.

Pourtant, même si cette troisième saison ne pouvait pas démarrer de façon plus spectaculaire après deux ans d'attente, les premières réactions s'avèrent étonnamment critiques. Dès ses débuts, House of the Dragon s'offre ainsi un record bien peu envieux.

House of the Dragon: saison 3 Vidéo: youtube

La saison 3 déçoit les spectateurs

Avec ce premier épisode, le préquel de Game of Thrones fait son grand retour en streaming après une longue pause. Chez nous, la série est disponible sur HBO Max. Alors que le final de la saison 2 laissait présager l'affrontement entre les Noirs et les Verts, la saison 3 plonge immédiatement les spectateurs au cœur de la bataille du Gosier dès son entame, avec son lot de morts.

Mais au lieu de célébrer l'action brutale sur l'eau, l'enthousiasme du public reste pour l'instant très mesuré. En comparaison directe avec ses prédécesseurs, la saison 3 affiche un score particulièrement bas sur Rotten Tomatoes, un niveau historiquement bas pour la série.

Le tout dernier épisode de House of the Dragon n'y obtient qu'un score d'audience de 68%. Plus de 250 critiques formulent ainsi la profonde division qui règne au sein de la communauté.

Tandis qu'un spectateur écrit que cette première est «l'un des meilleurs épisodes de 'HOTD' jamais produits», d'autres se disent «déçus et frustrés», notamment parce qu'il «s'écarte fortement du matériau d'origine».

Certains comparent déjà cette saison 3 au final tant controversé de Game of Thrones:

«De superbes scènes de combat, mais peu d'intrigue»

Des critiques à prendre avec des pincettes

Ce nouveau record à la baisse (68% contre 72% pour la saison 2) reste cependant à relativiser pour le moment.

En effet, le lancement de nouvelles saisons de séries s'accompagne fréquemment d'un phénomène de «hate-watching».

Des spectateurs cherchent alors délibérément des éléments à critiquer publiquement, sans même laisser une chance équitable à la production en question.

Par conséquent, dans le cas de House of the Dragon, il convient probablement d'attendre les épisodes suivants, et donc les prochaines critiques. Il faudra attendre les prochains épisodes pour savoir si la série a vraiment déçu ses fans.