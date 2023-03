Les nouvelles images de «La petite sirène» (non, il n'est toujours pas sorti)

Une nouvelle bande-annonce de La petite Sirène a été dévoilée lors de la Cérémonie des Oscars et j'ai l'impression qu'on parle de ce film depuis 10 ans.

Les médias l'annoncent: «De nouvelles images féériques du film Disney ont été dévoilées». D'accord, elles sont effectivement «nouvelles» et «féériques», mais on a un peu l'impression que la sortie de La petite sirène est pire qu'un accouchement et qu'on en parle depuis une éternité. Même Avatar, on en parlait moins.

La bande-annonce à regarder ici:

Vidéo: youtube

La première bande-annonce est sortie en septembre 2022, soit il y a six mois, soit l'année dernière. Désormais, Disney balance une nouvelle bande-annonce à l'approche de la date fatidique: le 28 avril.

Et c'est un événement, car Ariel la petite sirène ne sera pas blanche comme dans le dessin animé, mais noire. Elle est incarnée par Halle Bailey. La première bande-annonce avait alors déclenché un vif débat sur le racisme dans le monde du cinéma, comme c'est toujours le cas quand les réalisateurs misent sur la diversité du casting.

On se souvient des réactions négatives des fans de la Terre du milieu l'an passé en découvrant que des acteurs noirs avaient été choisis pour jouer des elfes et des hobbits à la peau sombre dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Pareil pour House of the Dragon saison 2, lorsque les fans avaient découvert avec effroi que certains membres des Targaryen comme Corlys Velaryon étaient noirs.

Heureusement, le choix d'une actrice noire pour incarner Ariel la petite sirène a enchanté plusieurs personnes, à commencer par les enfants noirs. Une tendance TikTok était alors apparue sur le réseau social: des parents avaient filmé leurs enfants découvrant le visage et la couleur de peau de la nouvelle héroïne à la télévision.

On vous en parlait ici:

Vidéo: watson

C'est bien joli tout ça, mais encore faut-il que La petite sirène soit un bon film en live-action... Faudra-t-il le ranger au même rayon que Mulan et le terrible Pinocchio? Pour le découvrir, rendez-vous le 28 avril sur Disney+.

