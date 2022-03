Trump vend son manoir et, contre toute attente, il n'est pas moche

La propriété est d'une élégance rare, d'autant plus quand on sait qu'elle appartient à celui qui disait «Grab them by the pussy» sans vergogne.

Donald Trump vend l'une de ses propriétés en Floride et force est de constater qu'elle n'est pas aussi affreuse qu'on aurait pu le croire. Elle est même d'une élégante sobriété quand on connaît le goût pour le clinquant du monsieur au teint orange.

La modeste demeure, d'environ 2500 mètres carrés, est à vendre pour la modique somme de 59 millions de dollars, soit 10 millions de plus qu'il y a un an. C'est la crise.

Ses futurs propriétaires pourront jouir notamment d'une piscine, de huit chambres et d'une splendide vue sur la mer.

Voyez plutôt:

Son marbre blanc rappelle un peu la mosquée d'Abou Dhabi. Est-ce pour cette raison que l'ex-président tente de la vendre?

Pas dégueu.

Le lustre, en revanche, n'est pas aussi mignon que le manoir. Mais qui s'attarde sur le lustre quand il y a une fenêtre aussi grande que le mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, que l'ex-président a tenté de faire ériger?

La maison est meublée. Il y a même, pour les plus nostalgiques, un vieux téléphone avec un fil sur la table de chevet.

C'est lumineux. C'est d'un blanc éclatant. Si vous souhaitez acquérir cette maison, vos vieux t-shirts blancs auront l'air grisâtre en comparaison, il faudra prévoir un budget pour changer ça.

Voici un salon qui donne sur un salon. Salonception. C'est très important d'avoir deux salons côte à côte.

Le manoir donne directement sur la plage. Mais il y a de l'herbe entre la bâtisse et le bord de mer, ce qui permettra aux nouveaux propriétaires de bien s'essuyer les pieds pour ne pas mettre du sable sur les tapis.

Les tapis... et encore un lustre immonde. Il va falloir prévoir un budget pour ça aussi, navrée.

C'est important d'afficher un drapeau américain sur son mur, au cas où on oublie où on se trouve. «Ah oui, tiens, je suis dans mon manoir des States, pardon, j'ai cru que j'étais à Bali, je suis trop jet-lag.»

Profitons encore une dernière fois de la vue sur mer de cette baraque qu'on aura jamais les moyens de s'offrir.

Pour ceux qui voudraient tenter une négo', le fils de Donald Trump fait la promo de la maison de son daddy sur Twitter, il doit pouvoir vous renseigner.

