source: keystone

Adele achète la maison de Stallone, et y a plein de statues de lui dedans

Adele vient de faire une bonne affaire en achetant la maison que Sylvester Stallone avait fait construire sur mesure en 1994.

La chanteuse d'origine britannique aurait déboursé 58 millions de dollars pour la maison sur mesure de Sylvester Stallone à Beverly Hills, et bien que ce soit un prix époustouflant, la star de «Rocky» l'a inscrite en janvier dernier pour 110 millions de dollars, selon un article du New York Post.

Une quatrième maison pour Adèle

La chanteuse de «Easy on Me» est actuellement dans la «phase d'inspection» du contrat, selon TMZ , et si tout se passe bien, elle devrait pouvoir s'emparer de la demeure à la fin de ce mois.

Adele a pourtant en sa possession déjà trois autres propriétés dans le Golden State, acquises au cours des cinq dernières années pour une valeur estimée à 30 millions de dollars. En octobre, elle a révélé qu'elle avait déménagé à Los Angeles, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les prix de Londres.

Du coup? Sa future nouvelle demeure se situe en Californie. A l'époque, le domaine a été construit à partir de zéro: Stallone avait acheté le terrain en 1994 pour 2,35 millions de dollars, selon les dossiers de la propriété et construit sa maison sur mesure.

Mais à quoi ressemble-t-elle?

Un extérieur assez grandiose.

Une piscine à débordement... avec statue!

De nuit, ça rend un peu glauque.

On dirait pas l'entrée d'une église kitsch?

Résidence style Riviera italienne...

...et pourtant, elle est située dans l'enclave exclusive et gardée de North Beverly Park. Composée de huit chambres et de douze salles de bains, la maison s'étend sur 1720 mètres carrés. Elle comprend notamment:

Un foyer de deux étages, un terrain de jeu, une salle familiale, un bureau, un salon, une salle à manger, une maison d'hôtes à deux étages et deux chambres avec une cuisine entièrement équipée.

Par ailleurs, la résidence offre une vue panoramique sur la ville et le canyon.

Allez, poursuivons la visite, à l'intérieur 👇

Breakfast with a view

Ca fait beaucoup de statues, non?

Une chose est sûre: Bree Van de Kamp aimerait ce séjour!

Deuxième salon à l'italienne.

Un pêlemêle de styles et de couleurs.

La visite est faite ! Enfin... Pas dans les moindres recoins. Dans la future maison d'Adele, vous pourrez également trouver une salle de projection, une salle de sport, un salon de cigares, un bar personnalisé ou encore un studio d'art.

Stallone a qualifié la maison de «maison que Rocky a construite». Avant qu'Adele ne s'empare de la propriété à un prix extrêmement bas, la maison était affichée à 80 millions de dollars en octobre.

Et Stallone , il habite où du coup?

L'acteur et réalisateur américain a emménagé, l'année dernière, dans un domaine de 35 millions de dollars à Palm Beach, qui s'étend sur plus de 1230 mètres carrés avec sept chambres et douze salles de bains. Malheureusement, on ne sait pas si en partant de sa demeure à Beverly Hills, il a embarqué toutes les statues à son effigie...

(jug)