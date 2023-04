Nous sommes le 20 du 4, c'est-à-dire le 20 avril et donc, nous fêtons aujourd'hui le 420. Image: neonjoint

21 mèmes pour tous les amateurs de gummies à la weed🥴

Happy 420 à tous! Aujourd'hui 20 avril, on célèbre la marijuana dans le monde entier. A cette occasion, on vous a dégoté les meilleures mèmes concernant non pas les joints (so 2015!) mais les bonbons au cannabis.

Nous sommes le 20 du 4, c'est-à-dire le 20 avril et donc, nous fêtons aujourd'hui le 420, l'équivalent de l'Oktoberfest version Marie-Jeanne. Chaque année, dans les régions du monde où l’herbe est légale, de grands rassemblements ont lieu dans des parcs notamment, pour fumer des joints au cours de la journée.

Happy 420 à tous, donc! Et surtout aux personnes qui consomment des gummies! Depuis quelques années, les «edibles» comme on les appelle aux Etats-Unis, sont de plus en plus populaires, notamment pour les personnes qui ne veulent pas fumer. Comme il faut les ingurgiter, les effets viennent bien plus tard (un piège dans lequel beaucoup de monde tombe) et peuvent être plus forts selon la dose de THC concentrée dans le bonbon.

Voici sans plus attendre 21 mèmes que seules les personnes qui ont déjà essayé des gummies à la weed peuvent comprendre:

Parfois ça se passe super bien.

Image: neonjoint

Quand le gummie fait son effet.

Avec les bonbons à la weed, il faut savoir être patient.

Image: neonjoint

Ce gummie ne fait rien...

Et parfois, on se prend une claque.

Image: neonjoint

Moi en train de chiller.

Les edibles qui prennent une heure à venir.​

Ça fait un peu peur, mais faut juste respirer.

Dans ce genre de cas, il faut juste attendre que ça passe.

Combien de gummies tu as mangés?

Moi: Tu peux parler plus fort? Je ne porte pas de pantalon.



Les munchies attaquent tout autant qu'avec des joints.

Quand t'es défoncé comme jamais et que tu te souviens avoir gardé ta nourriture préférée exprès pour ce moment.

Eh oui, vous avez faim.

Image: neonjoint

Le problème des gens qui mangent des gummies: être impatient.

Image: neonjoint

Quand tu sous-estimes le gummie et que tu en prends un autre.

La version espace.

Image: neonjoint

«Ce gummie ne fait aucun effet. Je vais aller bouffer au Taco Bell.

3 MINUTES PLUS TARD:



Le mieux quand on prend des gummies, c'est de ne pas bouger de chez soi. Il suffit d'avoir de l'imagination.

Image: neonjoint

Moi: «Ces gummies sont nuls.»

20 minutes après, dans le train pour aller au travail. ​

Je répète, ne prenez pas le volant.

Image: neonjoint

Ces gummies sont nuls.

20 minutes plus tard, direction le McDo.​

Dans l'avion, c'est à double tranchant.

Image: neonjoint

Quand tu prends un gummie avant ton vol.

Là, y a eu de la surdose.

Image: neonjoint

Je ne prendrai plus jamais de gummies de ma vie, j'ai regardé tout un film sans le son et j'ai commencé à pleurer parce que je pensais que j'étais devenue sourde.

Image: neonjoint

Les 4 phases quand tu prends des gummies.

Là aussi, il y a eu surdose.

Image: neonjoint

Moi: Ces gummies sont nuls.

5 minutes plus tard. ​

Mon préféré:

Image: neonjoint

Moi: mange un paquet de gummies.

Quelqu'un: Quelqu'un a vu mes gummies?

Moi:



Je ne vous traduis plus le truc, vous avez compris.

Image: neonjoint

L'important, c'est d'avoir ce sourire béat en toute circonstance.

Quand les gummies font leur effet et que tu ne sais plus qui tu es ou où tu es.

Quand tu mélanges tout.

Image: neonjoint

Prendre des gummies, fumer du shit, fumer de la weed.

Encore quelqu'un qui a sous-estimé le produit ou la dose.

Image: neonjoint

On termine sur une petite histoire en BD:

Le dessin n'est pas clair, mais on dirait plutôt du space cake.

Image: neonjoint

