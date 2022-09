Elizabeth II

La nouvelle saison de «The Crown» approche et on a enfin une date de sortie

La mort de la Reine Elizabeth avait craindre le pire aux fans les plus fervents de la série. Qu'ils se rassurent, The Crown est bel et bien de retour pour une cinquième saison.

Souvenez-vous. Le 9 septembre dernier, la Reine poussait son dernier soupir et marquait le début de l'opération «London Bridge», y compris pour les producteurs de la célèbre production Netflix retraçant la vie de la monarque. Le tournage de la sixième saison s'en était retrouvé momentanément interrompu.👇

Mais que les amateurs de royauté se rassurent: si la disparition de la reine laissait craindre à un report, il n'en sera rien. Netflix vient de confirmer que la diffusion de la nouvelle saison est imminente: le 9 novembre.

Et voici le tant attendu trailer!

Un teaser mettant en scène Diana (incarnée par Elizabeth Debicki), a été dévoilé pour l'occasion par Netflix.

Vidéo: watson

On en est où, déjà?

Au programme? Les années 90, une période chargée en scandales et autres déboires pour la monarchie britannique.

Au fait, on vous avait résumé tout ça dans cet article... Elizabeth II †La Reine 4/5†: 1992, la pire année de son règne de Marine Brunner

La saison débute plus exactement en 1990, au moment de de l’accession au pouvoir du premier ministre John Major, pour s'achever en 1997, lors du tragique accident de voiture de lady Diana. Préparez-vous à plonger dans les tensions familiales des Windsor, entre divorce de Charles et Diana et celui du prince Andrew et de Sarah Ferguson.

Le nouveau casting a été dévoilé il y a plusieurs mois déjà, avec Dominic West dans le rôle de Charles, Elizabeth Debicki dans celui de Diana, et Imelda Staunton, à qui il incombera la lourde tâche d’incarner la reine Élisabeth II. Le casting est complété par Jonathan Pryce (Philip), Lesley Manville (Margaret) Khalid Abdallas (Dodi Al-Fayed) et Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Qui de la sixième saison?

Quant à la saison 6, annoncée comme la toute dernière du show télévisé, elle doit sortir en 2024. Elle retracera l'adolescence de William et Harry après la mort de Diana.

Les jeunes acteurs qui interpréteront William et Kate ont été choisis: ce sont Ed McVey et de Meg Bellamy. (mbr)