Stromae est réapparu

Totalement absent de la scène depuis l’arrêt brutal de sa tournée en 2023, la star belge Stromae a fait une apparition surprise jeudi soir à Bruxelles aux côtés d’Orelsan, pour la plus grande joie de ses fans.

C'est ce qui s'appelle une surprise. Le chanteur belge Stromae est apparu jeudi soir à Bruxelles au côté du rappeur Orlesan, avec lequel il a interprété leur duo La pluie. L'artiste à l'aura internationale, propulsé par Alors on danse en 2009 puis de nombreux tubes dont Papaoutai et Tous les mêmes, a créé la surprise à l'ING Arena, où Orelsan donnait l'un des concerts de sa grande tournée lancée dans le sillage de son album La Fuite en avant.

Son apparition pour chanter La pluie avec Orelsan a suscité une explosion de joie dans la salle. Cette chanson, sortie en 2017 sur l'opus La fête est finie, loue les origines normandes du rappeur de Caen.

De retour sur la grande scène, Orelsan a entonné un joyeux anniversaire repris en chœur par le public, pour les 41 ans de Stromae, visiblement ému. Le fils de Stromae, également présent, lui a glissé un mot au micro. Les apparitions, même furtives, de la star belge sont scrutées: génie créatif incontesté, l'artiste a aussi dû affronter des problèmes de santé mentale.

Sa dernière tournée prévue jusqu'en décembre 2023 avait été stoppée huit mois plus tôt. Déjà en 2015, essoré par une tournée géante dans la foulée de son deuxième album Racine carrée, Stromae avait jeté l'éponge, souffrant d'une grave dépression.Il s'est exprimé sur la santé mentale dans les médias et à travers une chanson poignante, L'enfer, en 2022.

A l'écart de l'effervescence médiatique, Stromae reste actif côté création, entre le carton de Ma meilleure amie avec la chanteuse française Pomme pour la série Arcane en 2024 et un duo en 2025 avec Paul Kalkbrenner, une des figures allemandes de l'électro. (mbr/afp)

