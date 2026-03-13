beau temps13°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Stromae est réapparu

Stromae a fait une apparition surprise jeudi soir lors du concert d&#039;Orelsan à Bruxelles.
C'est peu dire qu'on ne s'attendait pas à voir la star belge remonter sur scène aux côtés de son ami de longue date, Orelsan.capture d'écran

Stromae est réapparu

Totalement absent de la scène depuis l’arrêt brutal de sa tournée en 2023, la star belge Stromae a fait une apparition surprise jeudi soir à Bruxelles aux côtés d’Orelsan, pour la plus grande joie de ses fans.
13.03.2026, 13:1413.03.2026, 13:14

C'est ce qui s'appelle une surprise. Le chanteur belge Stromae est apparu jeudi soir à Bruxelles au côté du rappeur Orlesan, avec lequel il a interprété leur duo La pluie. L'artiste à l'aura internationale, propulsé par Alors on danse en 2009 puis de nombreux tubes dont Papaoutai et Tous les mêmes, a créé la surprise à l'ING Arena, où Orelsan donnait l'un des concerts de sa grande tournée lancée dans le sillage de son album La Fuite en avant.

Son apparition pour chanter La pluie avec Orelsan a suscité une explosion de joie dans la salle. Cette chanson, sortie en 2017 sur l'opus La fête est finie, loue les origines normandes du rappeur de Caen.

@mathiasfic Stromae au concert d’Orelsan à Bruxelles #Stromae #Orelsan #Yoroi #bruxelles #Concert ♬ original sound - Math
@nrjbelgique Le petite voix du fils de Stromae à la fin 🥺🥺🥺 Orelsan et @Stromae ♬ son original - NRJ Belgique

De retour sur la grande scène, Orelsan a entonné un joyeux anniversaire repris en chœur par le public, pour les 41 ans de Stromae, visiblement ému. Le fils de Stromae, également présent, lui a glissé un mot au micro. Les apparitions, même furtives, de la star belge sont scrutées: génie créatif incontesté, l'artiste a aussi dû affronter des problèmes de santé mentale.

Stromae fait son grand retour au Paléo et il avait des choses à dire

Sa dernière tournée prévue jusqu'en décembre 2023 avait été stoppée huit mois plus tôt. Déjà en 2015, essoré par une tournée géante dans la foulée de son deuxième album Racine carrée, Stromae avait jeté l'éponge, souffrant d'une grave dépression.Il s'est exprimé sur la santé mentale dans les médias et à travers une chanson poignante, L'enfer, en 2022.

A l'écart de l'effervescence médiatique, Stromae reste actif côté création, entre le carton de Ma meilleure amie avec la chanteuse française Pomme pour la série Arcane en 2024 et un duo en 2025 avec Paul Kalkbrenner, une des figures allemandes de l'électro. (mbr/afp)

Ce vieux tube de Stromae fait un carton, mais il y a un problème
Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer

Stromae présente L’enfer au 20h de TF1

Vidéo: watson

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures
1 / 21
Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a trouvé un paradis sauvage à deux pas de chez nous
On l'imagine au bout du monde, il est pourtant à notre porte. Le Stockholm Archipelago Trail relie plus de 20 îles à travers un labyrinthe sauvage de 270 kilomètres. Entre forêts enchantées, saunas en bord de mer et cabanes rouges typiques, nous avons exploré ce paradis scandinave où la nature reprend ses droits. Embarquement immédiat.
Des îles. Encore et toujours des îles, qui s'étendent à perte de vue à quelques encablures de Stockholm.
L’article