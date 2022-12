21 jouets infernaux à ne pas offrir à des enfants à Noël

via twitter

La troisième saison d'Emily in Paris, cette série qu'on adore détester, est sortie ce mercredi 21 décembre. Comme un cadeau de Noël en avance, avec trop de rubans, de paillettes et de guimauve. Exactement ce dont on avait besoin pour supporter la fin de l'année. Voici notre avis, garanti sans spoiler. (Enfin... si je vous dis qu'Emily doit vendre un McBaguette, vous m'en voulez pas, hein?)

Souvenez-vous. À la fin de la deuxième saison, Emily, l'Américaine trop bien sapée, perdue dans un Paris trop propre, devait faire un choix cornélien: rester vivre dans la capitale française, rentrer chez elle à Chicago, ou suivre son nouvel amoureux à Londres. Une comédie romantico-niaise mise en scène par Darren Star, pour Netflix, à grands renforts de clichés franco-français vus par les Américains. Si certains prêtent à sourire, d'autres frisent le ridicule.