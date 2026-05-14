Une fleur de Fuschia. Image: Gärtner graf

Envie de garnir votre balcon? Voici 5 plantes qui s'y plairont

Pas envie de replanter votre balcon chaque année? Bonne nouvelle: il est possible de s'en passer. Pour ce faire, voici 5 plantes vivaces faciles à entretenir et qui supportent bien l'ombre.

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Le Fuchsia

Le Fuchsia fleurit abondamment du début de l'été jusqu'à l'automne. Ses élégantes fleurs offrent un jeu de couleurs incomparable, car elles sont la plupart du temps bicolores, parfois même multicolores. La corolle de la fleur est d'une couleur différente du tube. Par ailleurs, la couleur des sépales forme souvent un joli contraste avec la corolle. La palette de couleurs du Fuchsia va du blanc au rose et au violet, jusqu'aux tons de rouge les plus variés.

Il est possible de les planter non seulement dans des endroits ombragés ou mi-ombragés, mais aussi dans des emplacements modérément ensoleillés. Pour cette dernière option, la plante pousse de façon compacte et fleurit encore plus abondamment qu'à l'ombre. Il faut cependant veiller à ce que la zone des racines soit toujours ombragée, fraîche et humide.

Pas d'inquiétude si les feuilles s'affaissent momentanément par forte chaleur: le Fuchsia se protège, par ce biais, d'une évaporation excessive. Si des végétaux persistants sont ajoutés à la base du plant en pleine terre, cela améliore la résistance au gel du Fuchsia.

Le Fuchsia (Fuchsia magellanica 'Madame Cornelissen') Bild: Gärtner Graf

La Scabieuse colombaire

Ses feuilles changent considérablement au fil de l'année: au début du printemps, elles sont arrondies et légèrement dentées; au fur et à mesure que l'année avance et que la floraison s'intensifie, elles deviennent de plus en plus découpées.

Ses fleurs varient également dans leurs couleurs et se distinguent par une floraison secondaire abondante jusque fin octobre. Même après cela, la Scabieuse colombaire reste attrayante, car ses capitules sphériques (réd: type d'inflorescence ressemblant à une fleur unique) ne sont pas seulement beaux à voir, mais servent aussi de nourriture bienvenue aux oiseaux en automne.



La Scabieuse colombaire (Scabisosa columbaria) Image: Gärtner Graf

Le Pourpier de Cooper

Ses tiges se lignifient légèrement par endroits et forment un dense coussin. Ses feuilles, charnues et succulentes, stockent l'eau. De plus, en été, apparaissent d'innombrables fleurs d'un violet-pourpre éclatant, en forme d'étoile avec un cœur clair. Par temps doux en automne, le Pourpier de Cooper apporte le plus souvent des touches de couleur jusque fin octobre.

Il s'agit d'une essence à réserver aux emplacements très ensoleillés, lesquels ne doivent, de surcroît, pas être détrempés en hiver. Cette plante préfère les sols bien drainés et pierreux. Dans les bonnes conditions, elle est alors étonnamment résistante au froid, même si ses feuilles rougissent par temps peu favorable. La chaleur et la sécheresse, en revanche, ne l'affectent pas du tout.



Le Pourpier de Cooper (Delosperma cooperi) Image: Gärtner Graf

Le Calament nepeta

Le Calament nepeta fleurit de façon persistante et abondante. Même si ses fleurs sont petites, leur effet est impressionnant. Leur couleur va du blanc au violet délicat. En frottant ses feuilles, il dégage un parfum intense et aromatique.

La plante est originaire du sud et du sud-est de l'Europe, ainsi que de certaines régions du Proche-Orient jusqu'au nord de l'Iran. Elle y pousse sur des sols pierreux et calcaires, entre les rochers, les murs et sur les éboulis. Dans les jardins, c'est surtout la variété stérile 'Triumphator' qui est répandue.



Le Calament nepeta (Clinopodium nepeta subsp. nepeta ‘Triumphator’) Image: Gärtner Graf

L'Ail d'ornement

Il se distingue par une floraison somptueuse qui s'épanouit du cœur de l'été jusqu'au début de l'automne. Ses boules de fleurs trônent sur des tiges solides s'élevant 40cm au-dessus de son feuillage herbacé vert foncé. Et il n'est pas seulement beau à regarder; il est aussi extrêmement apprécié par les insectes.

Il aime pousser dans des endroits pleinement ensoleillés, et supporte très bien la sécheresse. Il convient particulièrement bien à un sol pierreux et perméable. Cependant, il se sent aussi bien dans les parterres, les massifs et dans les pots sur les balcons ou terrasses. Il s'agit là du plus beau des ails d'ornement à floraison estivale.

L'Ail d'ornement (Allium senescens 'Millenium') Image: Gärtner Graf

A propos du jardinier Graf Beat Graf a débuté sa carrière professionnelle il y a 39 ans par un apprentissage en pépinière. Après une formation complète et un perfectionnement continu, il a passé de nombreuses années comme propriétaire d'une pépinière de vivaces. A 51 ans, il a vendu l'entreprise et fondé en 2022 la GÄRTNER GRAF AG. Retrouvez ici son blog (en allemand). Image: dr

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