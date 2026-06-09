Vidéo: watson

Voici les futures tenues Prada des astronautes de la Nasa

Prada poursuit son incursion dans l’industrie spatiale. En collaboration avec Axiom Space, la maison de luxe italienne vient de présenter un vêtement technique qui sera porté sous les combinaisons des astronautes appelés à retourner sur la Lune.

Plus de «Divertissement»

Prada ne se contente plus d’habiller les célébrités, le diable ainsi que toutes les fashionistas de la planète. Désormais, elle voyagera aussi dans l'espace sur le dos des astronautes. la griffe italienne a dévoilé dimanche un nouveau vêtement conçu pour les futures missions lunaires de la Nasa, développé en partenariat avec l’entreprise spatiale américaine Axiom Space.

Baptisé «Liquid Cooling and Ventilation Garment» (LCVG), cet équipement constitue la couche la plus proche du corps des astronautes. Porté sous la combinaison spatiale AxEMU, il a pour mission de réguler leur température et de faciliter leur respiration lors des sorties sur la surface lunaire.

Ce vêtement de refroidissement et de ventilation se porte à même la peau, sous la grosse combinaison blanche. Image: REUTERS

Concrètement, le vêtement est parcouru par un réseau de tubes dans lesquels circule de l’eau froide afin d’évacuer la chaleur produite par le corps. Un second système assure la circulation de l’oxygène et l’évacuation du dioxyde de carbone. Selon Axiom Space, cette technologie doit permettre aux astronautes d’effectuer des sorties extravéhiculaires pouvant durer jusqu’à huit heures.

Vidéo: watson

Cette présentation marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Prada et Axiom Space. En 2024, les deux partenaires avaient déjà dévoilé la combinaison spatiale AxEMU destinée aux missions du programme Artemis de la NASA. Prada avait alors contribué au développement des matériaux et du design extérieur de la tenue.

On vous en parlait👇 La Nasa s'habille en Prada

Les équipements doivent être utilisés lors des futures missions lunaires du programme Artemis, dont l’objectif est de ramener des astronautes sur la surface de la Lune pour la première fois depuis la fin du programme Apollo. La mission Artemis IV est actuellement envisagée pour 2028. (mbr)

Vidéo: watson