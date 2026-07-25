Le soleil, le sel et le chlore assèchent les cheveux et les rendent plus cassants. Image: Shutterstock

Voici le geste anti-UV que vous oubliez probablement cet été

En été, appliquer de la crème solaire sur sa peau est devenu un réflexe. En revanche, on oublie souvent que les cheveux, eux aussi, peuvent souffrir d'une exposition prolongée au soleil.

Dorothea Meadows / t-online

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Lorsque l'on passe beaucoup de temps à l'extérieur durant l'été, on pense avant tout à protéger sa peau. Pourtant, les cheveux sont eux aussi exposés quotidiennement au soleil, à la chaleur, ainsi qu'au chlore des piscines et au sel de la mer. Tous ces facteurs peuvent fragiliser leur structure, en particulier lorsqu'ils sont déjà abîmés ou colorés.

Les rayons UV fragilisent le cheveu

Les cheveux sont principalement constitués de kératine, une protéine qui leur confère résistance et élasticité. Une exposition intense aux rayons UV peut toutefois endommager cette kératine. Les cheveux deviennent alors plus secs, perdent leur brillance et sont davantage sujets aux pointes fourchues et à la casse.

Le soleil altère également la couche lipidique naturelle qui recouvre la fibre capillaire. Cette fine pellicule de graisse protège normalement les cheveux contre la déshydratation. Lorsqu'elle est endommagée, la chevelure paraît terne, devient rêche au toucher et se démêle plus difficilement.

Les personnes qui colorent ou décolorent leurs cheveux doivent être particulièrement vigilantes en été. Les traitements chimiques fragilisent déjà la fibre capillaire et les rayons UV accélèrent en outre la dégradation des pigments. Résultat: la couleur s'estompe plus rapidement ou peut prendre des reflets indésirables.

Des produits de protection

Il existe aujourd'hui des sprays et des soins sans rinçage spécialement conçus pour protéger les cheveux grâce à des filtres UV. Ils forment une fine pellicule autour de la fibre capillaire afin de limiter les effets du soleil et de prévenir le dessèchement.

Certains produits contiennent également des ingrédients nourrissants. Des antioxydants, comme l'extrait d'açaï, sont censés neutraliser les radicaux libres produits par les rayons UV. Le panthénol aide à hydrater les cheveux et à les rendre plus souples. Des acides aminés, comme la L-arginine, sont réputés pour renforcer la fibre capillaire, tandis que les agents démêlants facilitent le coiffage.

Les bons gestes à adopter

Au-delà des produits spécifiques, quelques gestes simples permettent aussi de préserver les cheveux des effets du soleil:

Portez un chapeau ou un foulard lors d'une exposition prolongée au soleil.

Après une baignade en mer ou en piscine, rincez vos cheveux à l'eau claire dès que possible.

Après une journée passée au soleil, évitez autant que possible d'utiliser un lisseur ou un sèche-cheveux.

Utilisez régulièrement des soins hydratants sans rinçage ou des masques capillaires.

En protégeant régulièrement vos cheveux pendant l'été, vous réduisez le risque de dessèchement, de pointes fourchues et de décoloration. S'il est impossible d'éviter totalement les effets d'une exposition intense au soleil, des soins adaptés permettent généralement de conserver des cheveux plus souples et plus résistants.

A noter: l'efficacité des différents ingrédients ou des produits de protection solaire pour les cheveux peut varier selon leur formulation. En revanche, il est bien établi que les rayons UV, la chaleur, l'eau salée et le chlore mettent la fibre capillaire à rude épreuve. Une protection adaptée peut donc s'avérer bénéfique. (adapt. tam)