Les deux nouvelles tours de la Sagrada Familia ont scintillé

Les deux tours, dédiées aux évangélistes Saint Luc et Saint Marc et coiffées de deux grandes sculptures en forme de taureau et de lion, ont été illuminées après le traditionnel concert de Noël , qui se tient chaque année dans la basilique conçue par l'architecte catalan Antoni Gaudi.

«Superman»: un changement de taille dans le prochain film a été annoncé

Après avoir déclaré publiquement reprendre le rôle de Clark Kent qu'il tient depuis près d'une décennie, Henry Cavill est revenu jeudi sur ses propos.

Second coup de massue pour les fans d'Henry Cavill. Après avoir annoncé, fin octobre, ne plus interpréter le très populaire Geralt dans The Witcher, l'acteur britannique abandonne désormais un autre rôle phare, celui du Superman Clark Kent. Il a révélé la nouvelle sur son compte Instagram jeudi, avouant que celle-ci n'était «pas des plus faciles» à prendre, mais que c'était «la vie».