La vie de Donald Trump en 80 photos

S'il faut reconnaître une seule qualité au 47ᵉ président américain, c'est qu'il rend bien en photo. A l'occasion de ses 80 ans ce dimanche, voici 80 photos qui démontrent tout le potentiel photogénique du personnage.

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Si Donald Trump a pigé un truc, c'est le pouvoir d'une bonne photo. Au fil des années, le milliardaire s'est construit une silhouette iconique. Cette iconographie qui le rend si reconnaissable; la mèche jaune fluo frivole, l'éternelle cravate rouge vif, ce visage expressif à la peau orangée texture de pamplemousse. Bref, un pur régal pour tous les photographes qui l'immortalisent depuis le début de sa carrière dans l'immobilier, dans les années 70.

Pour cet article, watson a bien tenté de mettre la main sur une photo de Trump en maillot de bain dans les profondeurs du web... Nous avons, hélas, lamentablement échoué. Il paraît qu'il déteste se baigner presque autant que les légumes. En attendant, attention les yeux, c'est parti!

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Allez, on espère vous avoir régalé autant qu'un bon burger-frites bien gras. C'est tout pour aujourd'hui!