La vie de Donald Trump en 80 photos

S'il faut reconnaître une seule qualité au 47ᵉ président américain, c'est qu'il rend bien en photo. A l'occasion de ses 80 ans ce dimanche, voici 80 photos qui démontrent tout le potentiel photogénique du personnage.
14.06.2026, 19:0114.06.2026, 19:01
Si Donald Trump a pigé un truc, c'est le pouvoir d'une bonne photo. Au fil des années, le milliardaire s'est construit une silhouette iconique. Cette iconographie qui le rend si reconnaissable; la mèche jaune fluo frivole, l'éternelle cravate rouge vif, ce visage expressif à la peau orangée texture de pamplemousse. Bref, un pur régal pour tous les photographes qui l'immortalisent depuis le début de sa carrière dans l'immobilier, dans les années 70.
Pour cet article, watson a bien tenté de mettre la main sur une photo de Trump en maillot de bain dans les profondeurs du web... Nous avons, hélas, lamentablement échoué. Il paraît qu'il déteste se baigner presque autant que les légumes. En attendant, attention les yeux, c'est parti!
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Hulton Archive
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Corbis News
Image: Ron Galella Collection
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Archive Photos
Image: Corbis News
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Image: Gamma-Rapho
Getty Images North America
Image: Boston Globe
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Gamma-Rapho
Image: Corbis News
Image: Archive Photos
Image: Archive Photos
Getty Images North America
Getty Images North America
Image: PGA TOUR
Image: The Washington Post
Image: The Washington Post
Getty Images Europe
Image: The Washington Post
Getty Images North America
Image: Corbis Historical
Image: Archive Photos
Getty Images North America
Getty Images North America
Image: The Washington Post
Getty Images North America
Getty Images North America
Getty Images North America
Image: The Washington Post
Getty Images North America
Getty Images North America
Image: Archive Photos
Getty Images North America
Getty Images North America
Getty Images North America
Image: AP
Getty Images North America
Image: Archive Photos
Image: EPA
Image: ZUMA Press Wire
Allez, on espère vous avoir régalé autant qu'un bon burger-frites bien gras. C'est tout pour aujourd'hui!