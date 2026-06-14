beau temps22°
DE | FR
burger
Divertissement
Etats-Unis

La vie de Donald Trump en 80 photos

La vie de Donald Trump en 80 photos

S'il faut reconnaître une seule qualité au 47ᵉ président américain, c'est qu'il rend bien en photo. A l'occasion de ses 80 ans ce dimanche, voici 80 photos qui démontrent tout le potentiel photogénique du personnage.
14.06.2026, 19:0114.06.2026, 19:01
Marine Brunner
Marine Brunner

Si Donald Trump a pigé un truc, c'est le pouvoir d'une bonne photo. Au fil des années, le milliardaire s'est construit une silhouette iconique. Cette iconographie qui le rend si reconnaissable; la mèche jaune fluo frivole, l'éternelle cravate rouge vif, ce visage expressif à la peau orangée texture de pamplemousse. Bref, un pur régal pour tous les photographes qui l'immortalisent depuis le début de sa carrière dans l'immobilier, dans les années 70.

Pour cet article, watson a bien tenté de mettre la main sur une photo de Trump en maillot de bain dans les profondeurs du web... Nous avons, hélas, lamentablement échoué. Il paraît qu'il déteste se baigner presque autant que les légumes. En attendant, attention les yeux, c'est parti!

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Hulton Archive

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Archive Photos

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Ron Galella Collection

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald Trump portrait outside of his Puma helicopter in 1987 at Atlantic City airport.
Image: Archive Photos

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
Image: Archive Photos

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
Image: Archive Photos

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
Getty Images North America

BOSTON - AUGUST 18: Donald Trump throws out the first pitch to benefit the Jimmy Fund at Fenway Park in Boston on Aug. 18, 2006. (Photo by Matthew J. Lee/The Boston Globe via Getty Images)
Image: Boston Globe

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

BETHPAGE, NY - APRIL 06: U.S. Republican presidential candidate Donald Trump exits the stage after speaking to supporters during a rally on April 6, 2016 in Bethpage, New York. Front-running Republica ...
Image: Corbis News

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
Image: Archive Photos

American real estate developer Donald Trump and his girlfriend, model Melania Knauss (later Trump), raise their glasses for a New Year&#039;s toast at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, Janua ...
Image: Archive Photos

HERSHEY, PA - NOVEMBER 4: Supporters of Republican presidential nominee Donald Trump cheer for him during a campaign rally at the Giant Center November 4, 2016 in Hershey, Pennsylvania. With less than ...
Getty Images North America

CLEVELAND, OH - JULY 18: Presumptive Republican presidential nominee Donald Trump enters the stage to introduce his wife Melania on the first day of the Republican National Convention on July 18, 2016 ...
Getty Images North America

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)

Donald J. Trump blasting a forehand winner from the baseline-with a red, white and blue flag directly over his head. (Photo by Art SEITZ/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: PGA TOUR

WASHINGTON, DC - DECEMBER 31 : President Donald J. Trump listens as first lady Melania Trump speaks on a year of historic progress and action combating the opioid crisis in the East Room of the White ...
Image: The Washington Post

WASHINGTON, DC - JANUARY 4 : President Donald J. Trump listens during a signing ceremony for S. 756, First Step Act and H.R. 6964, Juvenile Justice Reform Act in the Oval Office at the White House on ...
Image: The Washington Post

TURNBERRY, SCOTLAND - MAY 02: Former U.S. President Donald Trump during a round of golf at his Turnberry course on May 2, 2023 in Turnberry, Scotland. Former U.S. President Donald Trump is visiting hi ...
Getty Images Europe

WASHINGTON, DC - JANUARY 14 : President Donald J. Trump walks to Marine One on the 24th day of the partial government shutdown, the longest in US history, as he departs from the South Lawn at the Whit ...
Image: The Washington Post

GREENVILLE, SOUTH CAROLINA - FEBRUARY 20: Republican presidential candidate, former U.S. President Donald Trump participates in a Fox News town hall at the Greenville Convention Center on February 20, ...
Getty Images North America

Donald Trump at the Annual White House Correspondent&#039;s Association Gala in Washington DC. | Location: Washington, MD, USA. (Photo by Christy Bowe/ImageCatcher News Service/Corbis via Getty Images ...
Image: Corbis Historical

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
Image: Archive Photos

GRAND RAPIDS, MICHIGAN - APRIL 02: Former U.S. President Donald Trump attends a campaign event on April 02, 2024 in Grand Rapids, Michigan. Trump delivered a speech which his campaign has called &quot ...
Getty Images North America

LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 09: Republican presidential candidate, former U.S. President Donald Trump arrives for his campaign rally at Sunset Park on June 09, 2024 in Las Vegas, Nevada. The former presi ...
Getty Images North America

WASHINGTON, DC - JANUARY 14 : The Washington Monument is seen on a snowy morning as President Donald J. Trump stops to talk to reporters and members of the media on the 24th day of the partial governm ...
Image: The Washington Post

WASHINGTON, DC - MAY 14: U.S. President Donald Trump speaks to reporters on his way to Marine One on the South Lawn of the White House on May 14, 2020 in Washington, DC. President Trump is traveling t ...
Getty Images North America

COLUMBIA, SOUTH CAROLINA - AUGUST 5: Former President Donald Trump speaks as the keynote speaker at the 56th Annual Silver Elephant Dinner hosted by the South Carolina Republican Party on August 5, 20 ...
Getty Images North America

VANDALIA, OHIO - MARCH 16: Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks to supporters during a rally at the Dayton International Airport on March 16, 2024 in Vandalia, Ohio. ...
Getty Images North America

WASHINGTON, DC - DECEMBER 18 : President Donald J. Trump listens at a roundtable with family members of victims, state and local officials, and Cabinet members to discuss recommendations in the Federa ...
Image: The Washington Post

ROCHESTER, NEW HAMPSHIRE - JANUARY 21: Republican presidential candidate and former President Donald Trump pumps his fist as he walks off the stage after a campaign rally at the Rochester Opera House ...
Getty Images North America

MOON TOWNSHIP, PA - JUNE 11: Republican candidate for President Donald Trump arrives in his plane to speak to supporters at a rally at Atlantic Aviation on June 11, 2016 in Moon Township, Pennsylvania ...
Getty Images North America

American real estate developer Donald Trump plays tennis at the Cap-Cure Pro-Am Invitational Tennis Tournament held on the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, February 13, 2000. (Photo by Davidoff ...
Image: Archive Photos

Image

BEDMINSTER, NEW JERSEY - AUGUST 10: Former President Donald Trump looks on during the pro-am prior to the LIV Golf Invitational - Bedminster at Trump National Golf Club on August 10, 2023 in Bedminste ...
Getty Images North America

Image

NASHUA, NEW HAMPSHIRE - JANUARY 23: Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump stands on stage during his primary night rally at the Sheraton on January 23, 2024 in Nashu ...
Getty Images North America

PHOENIX, ARIZONA - JUNE 06: Former U.S. President Donald Trump speaks during a Turning Point PAC town hall at Dream City Church on June 06, 2024 in Phoenix, Arizona. Trump delivered remarks and took q ...
Getty Images North America

Donal Trump Jr., Tiffany Trump, President Donald Trump, first lady Melania Trump and Barron Trump stand on the South Lawn of the White House on the fourth day of the Republican National Convention, Th ...
Image: AP

MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE - JANUARY 20: Republican presidential candidate and former President Donald Trump walks off the stage at the conclusion of a campaign rally at the SNHU Arena on January 20, 2 ...
Getty Images North America

Portrait of married couple Marla Maples and businessman Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1994. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images)
Image: Archive Photos

Image

epa11719536 US President-elect Donald Trump gestures during a meeting with House Republicans at the Hyatt Regency hotel in Washington, DC, USA, 13 November 2024. EPA/ALLISON ROBBERT / POOL
Image: EPA

April 21, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President Donald Trump dances during the White House Easter Egg Roll on the South Lawn, Monday, April 21, 2025. (photo by Daniel Torok). (Credit ...
Image: ZUMA Press Wire

Allez, on espère vous avoir régalé autant qu'un bon burger-frites bien gras. C'est tout pour aujourd'hui!