Jimmy Kimmel met régulièrement en rogne Donald Trump avec ses piques. Image: keystone

Cette blague sur Melania ne passe pas du tout chez les Trump

Donald et Melania Trump demandent une nouvelle fois que Jimmy Kimmel perde son émission, après une plaisanterie visant la famille présidentielle américaine.

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Le gala de la presse à Washington a été marqué samedi soir par une tentative d’attaque contre le président américain et des membres en vue du gouvernement des Etats-Unis. Deux jours plus tôt, le jeudi, dans son émission, le célèbre présentateur américain Jimmy Kimmel a parodié le gala de la presse de Washington, auquel les Trump allaient participer. L’animateur s’est mis en scène comme s’il intervenait sur place. Au moment où Melania apparaissait à l’écran, il a lancé:

«Si magnifique. Mme Trump, vous avez l’éclat d’une future veuve»

La séquence 👇 Vidéo: watson

Dans son show, Kimmel suggère régulièrement que Melania Trump n’apprécierait pas réellement le président de 79 ans et chercherait à garder ses distances. Il évoque aussi, à plusieurs reprises, les éventuels problèmes de santé du président des Etats-Unis. Mais, vous l'aurez compris, après qu’un homme armé a été intercepté samedi à l’entrée du gala et que des coups de feu ont été tirés, les Trump donnent à cette séquence une tout autre lecture.

Les Trump s'énervent

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a dénoncé un «appel à la violence abject» et exigé que la chaîne ABC et sa maison mère Disney «virent immédiatement» Kimmel. Melania Trump a écrit sur X cette fois que «des gens comme Kimmel» ne devraient plus être autorisés à «diffuser de la haine» chaque soir.

Ni Disney ni ABC qui chapeautent l'émission, n’ont réagi. Selon CNN, l’animateur a enregistré dans l’après-midi à Los Angeles un nouvel épisode de son émission, diffusé le soir même.

Une suspension déjà en septembre

Notons que la chaîne ABC a déjà suspendu l’animateur pendant plusieurs jours, en septembre, après une déclaration de ce dernier sur l’activiste conservateur Charlie Kirk, tué par balle lors d'un meeting. Jimmy Kimmel avait alors accusé des proches du mouvement MAGA («Make America Great Again», les fans de Trump) de tenter de nier tout lien avec l’auteur présumé de l’attaque. Une affirmation inexacte au regard des opinions politiques du suspect arrêté. L’animateur s’était ensuite excusé. (adapt. jah/dpa)