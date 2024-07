La famille Trump (ici en janvier 2017) s'est toujours affichée comme très soudée. La tentative d'atteindre à la vie de leur chef de file, ce week-end, n'a fait que renforcer ces liens. watson/getty

Trump a-t-il été sauvé par une morte? Sa famille y croit

La tentative d'assassinat de l'ancien président n'a fait que renforcer les liens déjà très solides entre les membres de la famille Trump. A tel point que même les défunts y seraient allés de leur petit coup de pouce pour éviter le pire, ce samedi, lors des évènements dramatiques en Pennsylvanie.

On a tendance à comparer les Trump avec les Roy, cette dynastie fictive et pourrie de l'intérieur qui se déchire l'héritage familial dans la série Succession. Les membres du clan de l'ancien président, eux, s'avèrent autrement plus solidaires. Dans les minutes qui ont suivi la fusillade au meeting de Butler, ce samedi, ils se sont levés comme un seul homme pour faire part de leur soulagement et de leur amour envers le patriarche.

Réactions en chaîne

A commencer par ses fils, Don Junior et Eric, qui ont partagé la photo de l'année sur leurs réseaux sociaux respectifs. «Il ne cessera jamais de se battre pour sauver l'Amérique», a promis l'aîné, quand son cadet renchérissait: «C'est le combattant dont l'Amérique a besoin!»

Même ferveur du côté de sa fille, Ivanka, bien qu'avec un style moins virulent et plus mesuré qui lui est propre: «Merci pour votre amour et vos prières pour mon père et pour les autres victimes de la violence insensée d'aujourd'hui à Butler, en Pennsylvanie. Je suis reconnaissante envers le Secret Service et tous les autres agents des forces de l'ordre pour leurs actions rapides et décisives aujourd'hui. Je continue à prier pour notre pays.»

«Je t'aime papa, aujourd'hui et pour toujours» Ivanka Trump samedi soir, sur les réseaux sociaux.

Même la mystérieuse et discrète (pour ne pas dire glaciale) Melania s'est fendue d'un rarissime communiqué. Dimanche matin, l'ex-première dame des Etats-Unis a confessé: «Lorsque j'ai vu cette balle violente frapper mon mari, Donald, j'ai réalisé que ma vie et celle de Barron étaient sur le point de changer radicalement».

L'épouse du milliardaire, restée largement à l'écart des projecteurs pendant la campagne, a eu des mots très personnels: «Le monstre qui a perçu mon mari comme une machine politique inhumaine a tenté d'atteindre la passion de Donald - son rire, son ingéniosité, son amour pour la musique, son inspiration.

«Les aspects fondamentaux de la vie de mon mari, son côté humain, ont été enterrés sous la machine politique», a poursuivi Melania sur un ton inhabituellement émotionnel.

«Donald, l'homme généreux et attentionné avec qui j'ai vécu dans les meilleurs comme dans les pires moments» Melania Trump, dans un communiqué dimanche.

Un coup du destin?

Mais il n'y a pas eu que de grandes déclarations d'amour et de soutien. D'autres théories et superstitions ont également circulé au sein des membres du clan au cours des derniers jours. Coïncidence troublante, quelques heures seulement après que Donald Trump a failli perdre la vie sur la scène de Butler, ses enfants commémoraient le deuxième anniversaire de la mort de leur mère, Ivana Trump.

Ivana Trump est la première épouse et la mère des trois aînés de Donald Trump.

La première épouse de l'ex-président est décédée le 15 juillet 2022 d'une chute dans les escaliers de sa maison de Manhattan.

Pour ses enfants, la survie in extremis de leur père n'a rien d'une coïncidence. «Je crois qu'elle veillait sur papa la nuit dernière, pendant la tentative d'assassinat», a spéculé Ivanka sur les réseaux sociaux. Un sentiment partagé par son plus jeune frère, Eric.

«Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle veillait sur mon père la nuit dernière - ce n'était rien de moins qu'une intervention divine...» Eric Trump, sur X.

Une force maternelle bienveillante? Peut-être. L'intéressé, pour sa part, a une autre théorie. Dans un communiqué publié peu après les évènements, Donald Trump préfère voir la main de «Dieu seul» pour avoir empêché «l'impensable». Un peu plus commode, c'est vrai, que d'être redevable à son ex-femme... pour les confins de l'éternité.