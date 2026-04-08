Depuis l'accident de la légende du golf fin mars, les rumeurs vont bon train sur la suite de sa relation avec Vanessa Trump, ex-belle-fille du président américain. Image: X02835

Le couple de Tiger Woods avec une Trump tient à un fil et un «ultimatum»

L'énième accident de voiture au tableau de Tiger Woods a projeté une lumière crue sur les difficultés du golfeur le plus célèbre du monde. Sa compagne, Vanessa Trump, l'ancienne belle-fille du président américain, est amenée à joueur un rôle décisif par la suite. A condition qu'elle le veuille bien.

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On ignore à quoi songeait Tiger Woods, en ce début d'après-midi du 27 mars, les yeux rivés sur sa Range Rover, renversée sur le flanc aux abords de la South Beach Road, à Jupiter Island. Encore moins lorsque, embarqué par la police, menotté, le visage buriné et les yeux rougis, il sombre brièvement dans le sommeil, au milieu du trajet le menant vers le commissariat de police du comté.

Tiger Woods à sa sortie du commissariat, le soir du 27 mars, à Jupiter Island, en Floride. GC Images

Inculpé pour conduite en état d’ivresse ayant entraîné des dommages matériels, Tiger Woods a été libéré environ huit heures plus tard. Selon la police, si le golfeur n'était pas sous l'emprise de l'alcool, il était «léthargique» et a refusé de se soumettre à une analyse d'urine permettant de détecter la présence de drogues ou de médicaments.

Les autorités présument qu'il était sous l'emprise de «médicaments ou d'une autre substance». Aucune drogue ni alcool n'ont été trouvés dans son véhicule.

Un incident qui en rappelle bien d'autres autres sur le parcours tourmenté de l'athlète américain. Aujourd'hui, s'il compte 82 titres sur le PGA Tour, 15 Majeurs et 110 victoires internationales, Tiger Woods a également à son actif deux arrestations pour conduite dangereuse et deux condamnations pour conduite en état d'ivresse. Sans oublier un divorce coûteux très médiatisé, en 2010, et des soupçons de liaisons extraconjuguales par centaines (120, pour être exact, selon un décompte du National Enquirer).

Après cette énième sortie de route, tous les yeux sont désormais braqués sur sa compagne, Vanessa Trump. Ancienne mannequin de 48 ans et présence discrète - mais constante - au bord des greens, la casquette vissée sur une longue chevelure blonde. L'ex-belle-fille de Donald Trump et épouse de Don Jr, avec lequel elle partage cinq enfants.

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Jusqu'à l'incident du 27 mars, la vie du couple qu'elle forme depuis peu avec Tiger Woods s'apparentait à un long fleuve tranquille et sans drames. Une vie de famille riche (à eux deux, ils ont sept enfants) mais sereine, rythmée par les parties de golf, les activités extra-scolaires de leur progéniture et gorgées du soleil du sud de la Floride.

Depuis les prémisses de leur relation, entamée en toute discrétion fin 2024, les univers de Tiger Woods et Vanessa Trump sont entrés en symbiose tout naturellement, basés sur les mêmes intérêts et le même style de vie. «Ils s'entendent bien car le golf fait partie intégrante de leur vie. Cela alimente en quelque sorte leur romance», renchérit un autre informateur anonyme dans People.

Vanessa Trump est «heureuse» avec son petit ami , même si elle «a parfois fort à faire», confie une source à People. instagram: @tigerwoods

Alors que le sportif a subi sa septième opération du dos l'automne dernier et s'est rompu le tendon d'Achille il y a un an, sa compagne s'est efforcée de le soutenir dans ses efforts pour revenir sur le terrain. Trois jours seulement avant son arrestation pour conduite en état d'ivresse, le golfeur était d'ailleurs de retour sur le green, gonflé à bloc par la perspective optimiste de re-participer à un tournoi cette année, après des mois d'arrêt.

Entre soutien et ultimatum

Autant dire que cette saine tranquillité et ces belles perspectives se sont heurtées à un premier obstacle de taille. Et si Vanessa Trump s'est montrée à la fois à la sortie du poste de police et solidaire sur les réseaux, en privé, les discussions auraient été autrement plus «tumultueuses», à en croire une source du Daily Mail.

L'ex-Madame Trump aurait soumis un «ultimatum» à son nouveau compagnon. Image: TGL Golf

«Beaucoup de discussions franches et d'ultimatums de sa part: Règle tes problèmes ou je m'en vais! Mais elle le soutient et lui donne une chance de s'améliorer», résume un informateur du tabloïd britannique.

D'ailleurs, toujours sur la base de plusieurs sources anonymes du Mail, la situation se serait envenimée dans les jours suivants l'accident de voiture, face à la désinvolture affichée par le golfeur de 50 ans. «Elle disait: Résolvons ça ensemble, et sa réponse à lui était en gros: Oui, oui, oui, j'ai compris. Tout va bien. C'est sous contrôle.»

Kai Trump, la fille adorée de Vanessa et joueuse de golf en devenir. Image: TGL Golf

«Elle est agacée parce qu'il la conduit parfois avec ses enfants. Elle repense à toutes les fois où elle ne savait pas s'il était en état de conduire», complète une source. «C'est une mère protectrice. Et ce n'est pas seulement irresponsable, c'est dangereux. Elle a besoin d'être rassurée que cela ne se reproduira plus.»

«S’il ne parvient pas à régler ce problème, elle partira sans hésiter. Elle essaie de le faire comprendre sans que cela ressemble à un ultimatum, mais c’en est clairement un» Une source anonyme du Daily Mail

«Je ne veux donc pas dire que leur relation bat de l’aile, mais elle ne va pas tolérer cela. Elle a besoin de stabilité, et la situation actuelle est instable», conclut l'informateur.

Le mystère Vanessa Trump

Aussi discrète soit-elle, l'ancienne Madame Trump est limpide sur l'importance qu'elle accorde à sa vie de famille. Sur Instagram, sa biographie se résume à «jongler avec la vie de maman de 5 enfants formidables» et à «maman de Kai Trump», son aînée, jeune joueuse de golf émérite de 18 ans devenue coqueluche malgré elle des MAGA après son discours à la convention nationale républicaine, pendant la campagne de son grand-père.

De l'ancienne épouse de Donald Trump Jr, on sait peu de choses. La rumeur prétend qu'elle aurait eu une liaison avec un agent du Secret Service après avoir demandé le divorce, en 2018. Des sources de Page Six affirment qu'elle vit relativement «recluse» et s'entoure de peu d'amis.

Autrefois très proche de son ancienne voisine, Bettina Anderson, leurs liens auraient pris une autre tournure lorsque la mondaine de Palm Beach s'est fiancée avec son ancien mari. «Sa seule amie ressemblait à Bettina, et elle ne l'aime même plus parce qu'elle s'est fait avoir», tacle une source.

Une retraite en Suisse?

En attendant, même les plus mauvaises langues s'accordent sur le fait que la mère au foyer désespérée restera aux côtés de son célèbre golfeur. Après tout, comme le glisse si bien une source locale dans Page Six: «C'est le célibataire le plus en vue de Palm Beach.»

«C’est le plus grand golfeur du monde, et il est milliardaire. Il n’y a pas beaucoup d’options» Une leçon de pragmatisme livrée par une source de Palm Beach, dans Page Six

D'autant que Tiger Wood semble prêt à entamer les démarches pour aller mieux. Peu après son accident, il a été rapporté que le sportif avait demandé l'autorisation d'un juge de quitter la Floride, afin de pouvoir s'inscrire dans un centre de traitement à l'étranger, invoquant le respect de sa «vie privée».

Selon TMZ, le jet privé de la superstar aurait atterri à Zurich le 3 avril, sans que le média ne puisse confirmer si son propriétaire se trouvait bel et bien à bord de l'appareil au moment de son atterrissage en Suisse. En parallèle, une source interne a indiqué au Daily Mail que le golfeur avait choisi son centre de convalescence et qu'il quitterait les Etats-Unis «très prochainement» pour y commencer sa rééducation.

Verra-t-on bientôt le plus célèbre golfeur de la planète et une ancienne Trump du côté de la Suisse pour respirer l'air revigorant des Alpes? Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA 1 / 20 Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900. source: universal images group editorial / universal history archive