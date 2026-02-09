ciel couvert
Divertissement
People

Super Bowl 2026: Toutes les stars repérées dans le stade

Toutes les stars repérées dans les tribunes du Super Bowl

De Jay-Z à Kim Kardashian, en passant par Lewis Hamilton et notre Roger Federer national: du beau monde s'est réuni au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, pour assister à la finale du Super Bowl.
09.02.2026, 02:1209.02.2026, 02:39
Marine Brunner
Marine Brunner

Et même si Taylor Swift n'était pas présente cette année, après l'échec des Chiefs de Kansas City à se qualifier à la plus grande soirée de football américain de l'année, les loges de luxe et les places en bordure du terrain ont été prisées par les célébrités. Voyez plutôt...

Roger Federer

Roger Federer au Super Bowl 2026
image: nfl

On ne l'attendait pas ici: notre icône nationale a fait des infidélités au tennis et aux tribunes de l'US Open pour assister à tout autre sport.

Roger Federer au Super Bowl
getty images

Kim Kardashian et Lewis Hamilton

Image
deuxmoi

Sur fond de rumeurs de romance, la chef de file de la famille Kardashian a été spottée en présence du multiple champion du monde de F1.

Kendall Jenner et 21 Savage

Image
image: nfl

Sa petite soeur, Kendall Jenner, a été également aperçue en direction d'une loge VIP, flanquée de 21 Savage.

Hailey Bieber

Image
image: nfl

Elle a été suivie peu après de sa bonne copine Hailey Bieber, emmitouflée dans une veste toute douce.

Justin Bieber

Image
image: nfl

Son mari, Justin Bieber, lui a succédé.

Travis Scott

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Travis Scott attends the Super Bowl LX Pregame at Levi&#039;s Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Roc ...
Getty Images North America

Bien qu'il ne fasse pas partie de la partie musicale officielle, le rappeur a fait son show sur le terrain.

Robert Irwin

Image
image: x

Le célèbre écologiste et personnalité de sa télévision a partagé nombre de photographies enthousiaste en direct du Levi's Stadium de Santa Clara.

Travis Kelce

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Travis Kelce attends the Super Bowl LX Pregame at Levi&#039;s Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Roc ...
Getty Images North America

Le célèbre joueur des Chiefs et finaliste malheureux de la finale de l'an dernier est venu sans sa toute aussi fameuse fiancée, Taylor Swift.

Jay-Z et sa ville Ivy Blue Carter

Image

Jay-Z est arrivé avec ses filles.

Jon Bon Jovi

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: (L-R) Dorothea Hurley and Jon Bon Jovi attend the Super Bowl LX Pregame at Levi&#039;s Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin M ...
Getty Images North America

La légende du rock Jon Bon Jovi était également présente, en compagnie de sa femme.

J Balvin

Image
image: nfl

Le chanteur colombien J Balvin sur le terrain avant le lancement du match.

Sofia Vergara

Image
image: nfl

L'actrice en coulisses avant de rejoindre sa loge VIP.

Chris Pratt

Image
image: x

Chris Pratt en a fait une affaire de famille, assistant au match aux côtés de son fils avant d'endosser le rôle de présentateur.

Adam Sandler

Image
image: x

L'acteur n'a pas manqué de se déplacer pour pour encourager les Patriots de Nouvelle-Angleterre.

Tim Cook

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: CEO of Apple Tim Cook walks on the field prior to Super Bowl LX between the New England Patriots and the Seattle Seahawks at Levi&#039;s Stadium on February 08, ...
Getty Images North America

Le patron d'Apple est un fan éprouvé du Super Bowl.

Ty Dolla $ign et Flava Flav

Image
capture d'écran

Jessica Alba

Image
capture d'écran

Jessica Alba partageait sa suite avec Emma Roberts, Kevin Costner, Chase DeMoor, Machine Gun Kelly et Eiza González.

Orlando Bloom

Image
capture d'écran
Image

Kevin Costner

Image
capture d'écran

Leonardo DiCaprio

Image
capture d'écran

Pedro Pascal

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Pedro Pascal attends the Super Bowl LX Pregame at Levi&#039;s Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Roc ...
Getty Images North America

Parmi les autres personnalités repérées: l'acteur Toby Maguire, le mannequin de Victoria Ambrosio, l'ancien joueur de la NFL Tom Brady et sa petite amie présumée, l'influenceuse Alix Earle.

Vidéo: watson
Marine Brunner
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
On était à la finale de la Star Academy et on vous raconte
Video: watson
