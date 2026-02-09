Toutes les stars repérées dans les tribunes du Super Bowl

De Jay-Z à Kim Kardashian, en passant par Lewis Hamilton et notre Roger Federer national: du beau monde s'est réuni au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, pour assister à la finale du Super Bowl.

Plus de «Divertissement»

Et même si Taylor Swift n'était pas présente cette année, après l'échec des Chiefs de Kansas City à se qualifier à la plus grande soirée de football américain de l'année, les loges de luxe et les places en bordure du terrain ont été prisées par les célébrités. Voyez plutôt...



Roger Federer image: nfl

On ne l'attendait pas ici: notre icône nationale a fait des infidélités au tennis et aux tribunes de l'US Open pour assister à tout autre sport.

getty images

Kim Kardashian et Lewis Hamilton

deuxmoi

Sur fond de rumeurs de romance, la chef de file de la famille Kardashian a été spottée en présence du multiple champion du monde de F1.

Kendall Jenner et 21 Savage image: nfl

Sa petite soeur, Kendall Jenner, a été également aperçue en direction d'une loge VIP, flanquée de 21 Savage.

Hailey Bieber image: nfl

Elle a été suivie peu après de sa bonne copine Hailey Bieber, emmitouflée dans une veste toute douce.

Justin Bieber image: nfl

Son mari, Justin Bieber, lui a succédé.

Travis Scott Getty Images North America

Bien qu'il ne fasse pas partie de la partie musicale officielle, le rappeur a fait son show sur le terrain.

Robert Irwin image: x

Le célèbre écologiste et personnalité de sa télévision a partagé nombre de photographies enthousiaste en direct du Levi's Stadium de Santa Clara.

Travis Kelce Getty Images North America

Le célèbre joueur des Chiefs et finaliste malheureux de la finale de l'an dernier est venu sans sa toute aussi fameuse fiancée, Taylor Swift.

Jay-Z et sa ville Ivy Blue Carter

Jay-Z est arrivé avec ses filles.

Jon Bon Jovi Getty Images North America

La légende du rock Jon Bon Jovi était également présente, en compagnie de sa femme.

J Balvin image: nfl

Le chanteur colombien J Balvin sur le terrain avant le lancement du match.

Sofia Vergara image: nfl

L'actrice en coulisses avant de rejoindre sa loge VIP.

Chris Pratt image: x

Chris Pratt en a fait une affaire de famille, assistant au match aux côtés de son fils avant d'endosser le rôle de présentateur.

Adam Sandler image: x

L'acteur n'a pas manqué de se déplacer pour pour encourager les Patriots de Nouvelle-Angleterre.

Tim Cook Getty Images North America

Le patron d'Apple est un fan éprouvé du Super Bowl.

Ty Dolla $ign et Flava Flav capture d'écran

Jessica Alba capture d'écran

Jessica Alba partageait sa suite avec Emma Roberts, Kevin Costner, Chase DeMoor, Machine Gun Kelly et Eiza González.

Orlando Bloom capture d'écran

Kevin Costner capture d'écran

Leonardo DiCaprio capture d'écran

Pedro Pascal



Getty Images North America

Parmi les autres personnalités repérées: l'acteur Toby Maguire, le mannequin de Victoria Ambrosio, l'ancien joueur de la NFL Tom Brady et sa petite amie présumée, l'influenceuse Alix Earle.