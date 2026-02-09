Toutes les stars repérées dans les tribunes du Super Bowl
Et même si Taylor Swift n'était pas présente cette année, après l'échec des Chiefs de Kansas City à se qualifier à la plus grande soirée de football américain de l'année, les loges de luxe et les places en bordure du terrain ont été prisées par les célébrités. Voyez plutôt...
Roger Federer
On ne l'attendait pas ici: notre icône nationale a fait des infidélités au tennis et aux tribunes de l'US Open pour assister à tout autre sport.
Kim Kardashian et Lewis Hamilton
Sur fond de rumeurs de romance, la chef de file de la famille Kardashian a été spottée en présence du multiple champion du monde de F1.
Kendall Jenner et 21 Savage
Sa petite soeur, Kendall Jenner, a été également aperçue en direction d'une loge VIP, flanquée de 21 Savage.
Hailey Bieber
Elle a été suivie peu après de sa bonne copine Hailey Bieber, emmitouflée dans une veste toute douce.
Justin Bieber
Son mari, Justin Bieber, lui a succédé.
Travis Scott
Bien qu'il ne fasse pas partie de la partie musicale officielle, le rappeur a fait son show sur le terrain.
Robert Irwin
Le célèbre écologiste et personnalité de sa télévision a partagé nombre de photographies enthousiaste en direct du Levi's Stadium de Santa Clara.
Travis Kelce
Le célèbre joueur des Chiefs et finaliste malheureux de la finale de l'an dernier est venu sans sa toute aussi fameuse fiancée, Taylor Swift.
Jay-Z et sa ville Ivy Blue Carter
Jay-Z est arrivé avec ses filles.
Jon Bon Jovi
La légende du rock Jon Bon Jovi était également présente, en compagnie de sa femme.
J Balvin
Le chanteur colombien J Balvin sur le terrain avant le lancement du match.
Sofia Vergara
L'actrice en coulisses avant de rejoindre sa loge VIP.
Chris Pratt
Chris Pratt en a fait une affaire de famille, assistant au match aux côtés de son fils avant d'endosser le rôle de présentateur.
Adam Sandler
L'acteur n'a pas manqué de se déplacer pour pour encourager les Patriots de Nouvelle-Angleterre.
Tim Cook
Le patron d'Apple est un fan éprouvé du Super Bowl.
Ty Dolla $ign et Flava Flav
Jessica Alba
Jessica Alba partageait sa suite avec Emma Roberts, Kevin Costner, Chase DeMoor, Machine Gun Kelly et Eiza González.
Orlando Bloom
Kevin Costner
Leonardo DiCaprio
Pedro Pascal
Parmi les autres personnalités repérées: l'acteur Toby Maguire, le mannequin de Victoria Ambrosio, l'ancien joueur de la NFL Tom Brady et sa petite amie présumée, l'influenceuse Alix Earle.