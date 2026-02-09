Vidéo: watson

Ce joueur a un rituel mystérieux

Mack Hollins a fait irruption au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, dans une tenue qui a fait beaucoup causer. Il faut dire que le receveur des Patriots a un réflexe bien à lui avant d’entamer le moindre match.

«Mack, c’est vraiment la personne la plus unique en son genre que j'aie jamais rencontrée», avouait son coéquipier Tommy DeVito, au New York Post. L’ex-quarterback des Giants est pourtant très fort quand il s'agit de se faire remarquer. Pour le 60e Super Bowl, ce dimanche, il a déboulé au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, déguisé en grizzly.

Mais, ce même soir, il faut avouer que Mack Collins a éclipsé toutes les autres tentatives de se faire remarquer, lors de la finale du championnat de la National Football League (NFL).

Sous l’œil circonspect des caméras, le joueur des New England Patriots a fait irruption dans les vestiaires en tenue de prisonnier, les poignets menottés, une chaîne aux chevilles, un masque blanc sur le visage.

Le matricule de ce revival d’Hannibal Lecter? P131-311.

«La combinaison de prisonniers portait l'inscription Range 13 au dos, ce qui semblait faire référence à une unité de très haute sécurité de la prison de haute sécurité ADX Florence, dans le Colorado» Peut-on lire dans la presse américaine

Dans ses mains, Mack Hollins trimballait aussi dans ses mains un maillot de football américain des Warriors, version high school, au nom de l’entraîneur des Patriots, Mike Vrabel. Un maillot qu’il portera pour l’échauffement. Ce n’est d’ailleurs pas la seule originalité qu’il partagera durant le warm-up.



Le receveur est connu pour avoir des tocs bien à lui avant d’entrer sur le terrain. On raconte qu’il ne se sert pas de couverts pour manger et boit très peu d’eau. «Mack, c'est un autre homme. On apprend aussi de lui, car il a toujours une raison bien précise de faire les choses», expliquait un autre coéquipier, Alex Austin, en début de semaine. Pour ce qui est de la tenue de prisonnier, c’est encore un grand mystère. En revanche, son échauffement est passablement ritualisé.

Notamment au niveau de ses pieds.



Depuis qu’il évolue en NFL, Mack Hollins ne porte jamais de chaussures juste avant un match. De quoi interpeller les spectateurs à chaque fois.

Rebelote dimanche, lors du Super Bowl.

Mack Hollins, pieds nus, juste avant le Super Bowl. image: getty

Sur CBS Sport en début d’année, le joueur déclarait avoir repris cette technique à des entraîneurs australiens adeptes de la Melbourne Muscular Therapy, qui croient très fort en «l'importance d'être pieds nus et de revenir à des mouvements naturels», expliquait-il.

Pour conclure en beauté, voici un petit aperçu de ses tenues précédentes... toujours pieds nus: