Ce qu'il faut retenir de la performance de Bad Bunny au Super Bowl

stratus fréquent
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Super Bowl 2026: quoi retenir de la performance de Bad Bunny?

Bad Bunny a livré une sacrée performance au Super Bowl 2026
Bad Bunny est entré dans l'histoire comme le premier artiste latino à assurer la mi-temps du Super Bowl en espagnol.Getty Images North America

Il y avait une invitée surprise pendant le show de Bad Bunny

Jamais une mi-temps n'avait suscité autant d'attentes et de polémiques: Bad Bunny, meilleur ennemi déclaré du président Donald Trump, n'a pas déçu avec une performance de haute voltige au cœur du Levi's Stadium de Santa Clara, ce dimanche. Sans oublier une invitée de luxe.
09.02.2026, 04:1909.02.2026, 09:40
Marine Brunner
Marine Brunner

Les shows les plus attendus sont parfois les plus décevants. Ce n'était définitivement pas le cas de celui de Bad Bunny, au moment d'assurer l’animation de la célèbre mi-temps du Super Bowl. Le Portoricain de 31 ans a livré un spectacle mémorable, avec nombre de tableaux, danseurs, feux d'artifices et apparitions surprises, le tout sur fond de fierté latino.

C'est d'ailleurs dans un décor imprégné de traditions portoricaines que Bad Bunny a décapsulé sa prestation, errant au milieu de champs de maïs, entre des chapeaux pava et vendeurs ambulants, avec son titre Tití Me Preguntó.

Bad Bunny performs during the half time show at Super Bowl LX between the Seattle Seahawks and New England Patriots in Santa Clara, Calif. on Sunday, Feb. 8, 2026. (Photo by Stephen Lam/San Francisco ...
Bad Bunny s'en est donné à cœur joie, en alignant les tableaux.Image: Hearst Newspapers

Tandis qu'il poursuit avec quelques-uns de ses tubes reggaeton incontournables, perché sur le toit de La Casita (la maison rose traditionnelle portoricaine devenue un élément essentiel de ses concerts), c'est un véritable défilé de stars et d'apparitions surprises qui prend place sous les yeux ravis de millions de fans et téléspectateurs.

Une étrange rumeur circule sur Bad Bunny

Parmi les convives: Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Cardi B ou encore l'influenceuse Alix Earle, qu'on soupçonne d’être la nouvelle petite amie du joueur retraité de la NFL, Tom Brady.

Bad Bunny performs at Super Bowl LX held at Levi&#039;s Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)
De nombreuses stars se sont invitées sur scène pour la mi-temps, dont Jessica Alba et Pedro Pascal.Image: Billboard

Et puisque Bad Bunny est d'une efficacité redoutable, les internautes se sont demandé si le chanteur ne s'était pas improvisé prêtre entre deux chorégraphies, en célébrant les épousailles d'un couple. A vous de juger:

Vidéo: watson

Un tableau qui cède bientôt la place à la surprise ultime de la soirée: Lady Gaga herself, dont la présence sur la scène du Super Bowl est restée secret d'Etat jusqu'à la dernière minute. La chanteuse a enchanté le public avec une version salsa de sa chanson «Die With a Smile».

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Lady Gaga and Bad Bunny perform during halftime of Super Bowl LX at Levi&#039;s Stadium between the New England Patriots and the Seattle Seahawks on February 08, ...
Lady Gaga portait le bleu véritable du drapeau portoricain, symbole de la lutte pour la liberté et l'indépendance.Getty Images North America

Puis c'est au tour du chanteur Ricky Martin de prendre la relève aux côtés de Bad Bunny, pour entonner «Lo Que Le Pasó a Hawaii».

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Ricky Martin performs during halftime of Super Bowl LX between the New England Patriots and the Seattle Seahawks at Levi&#039;s Stadium on February 08, 2026 in S ...
Le compatriote portoricain Ricky Martin, un autre invité surprise.Getty Images North America

Si le spectacle était moins politique qu'attendu, Bad Bunny ne serait pas Bad Bunny sans quelques piques subtiles à l'administration Trump.

Alors que la mi-temps touche à sa fin, le drapeau portoricain sur l'épaule, l'artiste braille la célèbre maxime «God Bless America!» (les très rares mots anglais qu'il prononcera au cours de ce show quasi exclusivement espagnol), avant de dérouler le nom de... tous les pays d'Amérique latine.

Vidéo: watson

Derrière lui, un grand écran vidéo affiche un message:

«La seule chose plus puissante que la haine, c'est l'amour»

Tandis qu'il achève sa performance sur une ultime déclaration, toujours en espagnol («Nous sommes toujours là!»), Bad Bunny jette à la caméra un ballon de football: «Ensemble, nous sommes l'Amérique».

Analyse
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche

Sans aller jusqu'à insulter le président américain en direct, cette mi-temps haute en couleur, la première jamais assurée par un artiste latino, n'en restera pas moins l'une des plus politiques de toute l'histoire du Super Bowl.

Ce qui n'a pas pour autant apaisé Donald Trump: «Personne ne comprend un mot de ce que dit ce type», s'est agacé le chef de l'Etat, sur son réseau Truth Social quelques minutes après la prestation de la star.

Tout savoir sur le Super Bowl 2026...
Ce qu'il faut retenir de la performance de Bad Bunny au Super Bowl
Ce qu'il faut retenir de la performance de Bad Bunny au Super Bowl
de Marine Brunner
Ce joueur a un rituel mystérieux
Ce joueur a un rituel mystérieux
de Fred Valet
Trump a déjà gagné
Trump a déjà gagné
de Fred Valet
Toutes les stars repérées dans les tribunes du Super Bowl
Toutes les stars repérées dans les tribunes du Super Bowl
de Marine Brunner

On était à la finale de la Star Academy et on vous raconte

Vidéo: watson

La finale de la Star Ac'

1 / 17
On était à la finale de la Star Ac'
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a mangé chez les stars de la cuisine romande: «Une tuerie»
17 ans après sa création, le groupe Gourmet Brothers s’est imposé comme un fleuron de l’organisation d’événements en Suisse romande. Après les mariages somptueux et les soupers d'entreprise complètement dingues, c’est à la restauration et à l’hôtellerie que s’attaque ce trio genevois, mené par la star des fourneaux et des écrans, Benjamin Luzuy. Rencontre.
Ils nous ont donné rendez-vous dans leur nouvel écrin. L’Auberge de Port-Gitana. Un hôtel-restaurant ouvert l'été dernier, niché à dix minutes du centre-ville de Genève, sur les rives du Léman. Un lieu agréable, paisible, alléchant. Malgré la grisaille de janvier, la lumière s'engouffre par flots entiers dans la salle principale. Il est 10 heures du matin, une famille achève son petit-déjeuner pendant que le personnel œuvre, dans un ballet discret et tranquille, à la mise en place du service de midi.
L’article