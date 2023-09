Vous voulez vous moquer de riches coincés dans la boue? C'est ici

Ce qui nous reste du Burning Man 2023, ce sont les photos de la débâcle des festivaliers dans la boue, le tout arrosé d'un petit goût de joie malveillante.

Pour les 70 000 visiteurs et visiteuses du festival Burning Man de cette année, c'était l'enfer. Pour le reste du monde, c'était plutôt... de la jubilation. De la pure joie malveillante de voir les influenceurs, les célébrités, les jet-setters et les enfants de riches s'enfoncer dans la boue.

Car, oui, à bien des égards, Burning Man est une métaphore de la société de classe aux États-Unis. Autrement dit: combien de Mexicains de la classe ouvrière se sont rendus au Burning Man?

En fait, ce rassemblement est vendu comme un monde alternatif utopique, où tout le monde s'entraide et où l'argent ne compte pas. Cependant, le prix des billets varie entre 525 et 2750 dollars. Selon les statistiques, le revenu moyen du public du Burning Man est de 95 000 dollars. Des invités comme Elon Musk («Si tu n'y es jamais allé, tu ne peux pas comprendre !») ne sont pas rares.

Justement, ce festival est un endroit où les riches se rendent pour faire semblant d'être pauvres.

Et ces mêmes personnes ont fini par vouloir partir en raison des intempéries, non sans avoir partagé au préalable quelques vidéos de leurs lamentations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous imaginer à quel point les internautes ont été réceptifs à leurs plaintes.

Il faut dire que de nombreux visiteurs ne sont pas venus avec le véhicule le plus approprié.

Certaines images resteront incrustées dans la Toile à jamais. screenshot: cnn

Et ceux qui se sont venus avec leur gros 4x4 n'ont pas fait mieux. Nombre de conducteurs ne savaient tout bonnement pas manier leur véhicule.

Un gros Range Rover ... avec des pneus d'autoroute à profil bas. Très chic! Mais pas pour un temps de boue. Résultat: véhicule et voyageurs sont immobilisés.

Image: keystone-sda.ch

Voici peut-être la voiture la plus triste du Burning Man: cette pauvre Jetta a parcouru 20 mètres avant de devoir être abandonnée plusieurs jours:

screenshot: TODAY

On ne le voit peut-être pas sur la photo, mais ce camion est coincé. Et en plus, au milieu d'un carrefour, apparemment. Bravo.

«Mais tu sais, Burning Man est méga libérateur et créatif» ! La créativité en question:

Image: keystone-sda.ch

Félicitations! Tu peux ajouter «coincé dans la boue à Burning Man» à la longue liste de tout ce qui est horrible sous le hashtag #VanLife. Les sans-abri gentrifiés, en quelque sorte.

screenshot: CNN

Un grand nombre de visiteurs et de visiteuses ont suivi les instructions du service météorologique , qui conseillait de rester sur place. Mais pas tous.

screenshot: today

Entre-temps, les conditions météorologiques se sont améliorées et le voyage de retour (dans les embouteillages) a pu commencer...

Image: keystone

... sauf pour ceux qui se sont enterrés dans la boue depuis des jours:

screenshot: cnn

Oui, d'accord, vous voulez finir sur une note positive. De temps en temps, une quantité énorme de chevaux (707 dans le cas de ce camion Ram-TRX) peut vous sauver:

Néanmoins, ce qu'on retient de Burning Man 2023, c'est une touche une grosse louchée de joie malveillante.

