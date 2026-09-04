George Lucas et son épouse Mellody Hobson ont créé avant tout un musée d’art. Image: vogue

George Lucas ouvre enfin son immense «vaisseau spatial» à 1 milliard

Le Lucas Museum of Narrative Art, musée dédié aux récits visuels à travers l'histoire situé au cœur de Los Angeles, ouvrira ses portes au public le 22 septembre. Visite en primeur de cet impressionnant vaisseau spatial.

Plus de «Divertissement»

Le Lucas Museum of Narrative Art s'apprête à ouvrir officiellement ses portes le 22 septembre 2026 à Los Angeles, après près de 17 ans de développement et de construction. Co-fondé par le cinéaste George Lucas, le créateur de Star Wars, et sa femme, Mellody Hobson, le musée a été entièrement financé par le couple pour un coût estimé à un milliard de dollars. Rien que ça.

Par ici la visite:👇 Vidéo: watson

Situé à Exposition Park, à Los Angeles, ce complexe de plus de 27 800 m² est le tout premier musée exclusivement consacré au récit visuel à travers l’histoire de l’Humanité. On y trouve évidemment une multitude d’éléments issus de l’univers de Star Wars, puisque le musée abrite les vastes archives de Lucasfilm, acquises en 2013. Les visiteurs pourront également découvrir des storyboards originaux, des costumes et des accessoires provenant d’autres univers de George Lucas, comme Indiana Jones.

Mais ceux qui s'attendent à un musée dédié à «La Guerre des Etoiles» risquent d'être déçus, puisque l'exposition introductive du musée, intitulée «Histoire de l'art narratif: Héros, mythes, le sacré» entend raconter l'histoire des histoires.

«C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur: rendre hommage aux illustrateurs, aux artistes qui illustrent des histoires déjà écrites» George Lucas

Le musée abrite également près de 4000 œuvres, dont des tableaux de Frida Kahlo et Vincent Van Gogh ou encore de célèbres illustrateurs américains, tels que Norman Rockwell. Le Lucas Museum of Narrative Art dédie également ses couloirs à l'art afro-américain, aux comics books et à la bande dessinée, ainsi qu'aux mangas et au reste de la pop culture.

Stars Wars est évidemment mis à l'honneur avec de nombreux éléments grandeur nature. Image: AFP

Le Lucas Museum of Narrative Art s’efforce de rendre hommage à tous les supports narratifs, quelles que soient leur origine et leur époque. Image: AFP

Un vaisseau issu d'un imaginaire solarpunk

L’architecture du Lucas Museum of Narrative Art a été conçue par le célèbre architecte chinois Ma Yansong, fondateur de l’agence MAD Architects. Son design rompt totalement avec la rigidité des musées traditionnels. Le bâtiment, à l’architecture biomorphique, évoque autant un vaisseau spatial semblant flotter au-dessus du sol qu’un galet posé au milieu de la végétation. Il a été pensé en harmonie avec le paysage, afin de s’intégrer naturellement aux jardins environnants, où les visiteurs pourront notamment découvrir des bancs ainsi que des statues de Jabba le Hutt, de Yoda ou encore de Grogu.

Image: Lucas Museum of Narrative Art s

Image: Vogue

Un puits de lumière géant traverse verticalement le cœur du musée. Cet oculus est drapé d'une végétation suspendue, apportant une lumière naturelle douce au centre des galeries. Ce musée insolite s'inscrit dans la mouvance solarpunk , un mouvement artistique et philosophique qui imagine un avenir optimiste, durable et en harmonie avec la nature.



Vous le voyez, le vaisseau? Image: Archinect

Quant à l’intérieur, il abrite 35 galeries thématiques, deux salles de cinéma, une bibliothèque et un restaurant. Au plafond de l’un des halls d’entrée, les visiteurs peuvent admirer une réplique grandeur nature du mythique chasseur Naboo N-1 Starfighter, aperçu dans Star Wars, épisode I: La Menace fantôme (1999).

Les ascenseurs sont dignes d'un film de science-fiction. Image: Vogue

Pour naviguer entre les quatre étages, trois ascenseurs entièrement en verre élèvent progressivement les visiteurs vers les niveaux supérieurs. Contrairement aux institutions classiques structurées par mouvement artistique ou par siècle, les galeries intérieures portent le nom de concepts universels liés aux récits: l'amour, la famille, le jeu, le travail ou l'aventure.