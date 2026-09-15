Keystone

«Widow's Bay» et «The Pitt» dominent les Emmy Awards

La comédie d'épouvante «Widow's Bay» a régné en maître lundi sur les Emmy Awards, avec 14 trophées pour cet équivalent Oscars de la télévision américaine, lors d'une soirée également marquée par le succès de la série médicale «The Pitt».

Plus de «Divertissement»

Elue meilleure comédie, Widow's Bay suit un maire de Nouvelle-Angleterre tentant de relancer le tourisme sur son île, réputée hantée. Ses 14 récompenses incluent notamment le prix du meilleur scénario pour sa créatrice Katie Dippold, et celui de la meilleure réalisation pour Hiro Murai.

Le feuilleton d'Apple TV bat ainsi le record du nombre de prix remportés par une comédie, précédemment détenu par la satire hollywoodienne The Studio avec 13 récompenses. Matthew Rhys, qui incarne l'édile fantasque au centre de l'intrigue, a été élu meilleur acteur.

Matthew Rhys a été récompensé pour sa prestation dans les séries Widow's Bay et The Beast in Me. Keystone

«Tout cela est uniquement dû à l'esprit dépravé et tordu de Katie Dippold, et son génie réside véritablement dans les recoins de son cerveau dérangé», a remercié le comédien écossais, également récompensé pour sa prestation dans la mini-série The Beast in Me.

Widow's Bay a également raflé les prix des meilleurs seconds rôles pour Kate O'Flynn et Stephen Root.La série vole ainsi la vedette à la dernière saison de Hacks, qui partait pourtant en tête avec 24 nominations.

Record pour Jean Smart

La comédie de HBO Max a néanmoins valu un cinquième Emmy de la meilleure actrice consécutif à Jean Smart, qui y incarne une gloire vieillissante du stand-up forcée de collaborer avec une jeune scénariste pour relancer sa carrière.

De quoi porter son total à huit Emmys dans sa carrière, ce qui lui permet de rejoindre le cercle des interprètes les plus titrés avec Julia Louis-Dreyfus, Cloris Leachman et Allison Janney.

De son côté, The Pitt a confirmé son succès en remportant le prix de la meilleure série dramatique pour la deuxième année d'affilée.

Sorte de croisement entre Urgences et 24 Heures Chrono, ce feuilleton haletant suit heure par heure une journée des urgentistes de l'hôpital de Pittsburgh (Pennsylvanie). Noah Wyle, qui incarne le chef du service, a une nouvelle fois remporté l'Emmy du meilleur acteur - l'un des six trophées décernés à la série.

«Pluribus» également à l'honneur

La domination de The Pitt n'a pas empêché son concurrent Pluribus de briller. La nouvelle série du créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, a notamment été récompensé pour son scénario dystopique.

Rhea Seehorn, qui y incarne une romancière misanthrope esseulée dans un océan de bonheur, car elle est immunisée contre un virus qui rend l'humanité entièrement béate, a aussi été élue meilleure actrice. La comédienne de 54 en a profité pour remercier M. Gilligan de lui «avoir offert le rôle de (s)a vie».

Enfin, DTF St. Louis a remporté le prix de la meilleure mini-série (catégorie réservée aux productions limitées à une seule saison), grâce à sa chronique d'un triangle amoureux qui tourne mal.

Le palmarès

La liste des vainqueurs dans les principales catégories est la suivante:

Meilleure série dramatique

The Pitt

Meilleure comédie

Widow's Bay

Meilleure mini-série ou anthologie

DTF St. Louis

Meilleur acteur dans une série dramatique

Noah Wyle, The Pitt

Meilleure actrice dans une série dramatique

Rhea Seehorn, Pluribus

Meilleur acteur dans une comédie

Matthew Rhys, Widow's Bay

Meilleure actrice dans une comédie

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur dans une mini-série

Matthew Rhys, The Beast in Me

Meilleure actrice dans une mini-série

Sally Field, De si remarquables créatures

(afp)