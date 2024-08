Vidéo: watson

La maison Polly Pocket existe et vous pouvez y passer la nuit

À l’occasion du 35e anniversaire de Polly Pocket, Airbnb a dévoilé une demeure pour le moins insolite: une version taille humaine de la célèbre maison de poupée miniature de Mattel, située à Littleton, dans le Massachusetts.

Souvenez-vous des années 90: vous êtes assis dans votre chambre à écouter les tubes d'Alliage à la radio, un mini coffret Polly Pocket dans les mains. Et que vous soyez team Barbie ou Polly Pocket, ces petites maisons de poupée portables étaient plus que des jouets en plastique. Elles étaient une invitation à un monde minuscule où tout nous semblait possible.

Pour beaucoup d'entre nous, ce fut notre «première maison», et l'idée de vivre dans un manoir coquillage avec une piscine en forme de cœur n'était alors qu'un rêve d'enfant. Mais bonne nouvelle pour l’enfant qui sommeille en vous, ce rêve est désormais devenu réalité.

C’est pour célébrer ses 35 ans que Polly Pocket sort le grand jeu en invitant tous les adulescents que nous sommes à une expérience unique: une soirée pyjama dans une réplique géante de son coffret emblématique, disponible à la réservation sur Airbnb.

Les coffrets Polly Pocket originaux étaient conçus pour tenir dans une poche, d'où leur nom. Cet été, cependant, le concept est revisité avec une maison à taille humaine, répartie sur deux niveaux, avec une décoration fidèle à nos souvenirs d’enfance - avec même une garde-robe (de vêtements en plastique) à disposition.

Tout y est: les couleurs vives, les détails mignons et la nostalgie palpable, qui transforment ce lieu en un véritable sanctuaire pour les cool kids des années 90.

«Et si ces mondes, qui n'existent que dans votre imagination, pouvaient d'une manière ou d'une autre devenir réels?» Brian Chesky, PDG d'Airbnb, dans une interview .

Mais tout n’est pas rose (bonbon), car malgré la magie du décor, nous sommes quand même dans le monde réel. Il vous faudra, par exemple, bien surveiller la météo, car la maison n’a pas de toit. Dimension oblige, le logement ne se ferme malheureusement pas comme les coffrets de notre enfance. Et pour les plus soucieux du confort, sachez qu’il n’y a ni chambre à coucher ni douche dans la maison. Vous aurez simplement droit à un canapé-lit: c’est la petite tente attenante à la maison, toujours dans l’esprit Polly Pocket, qui vous servira de chambre à coucher en cas de pluie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme «Icons» d’Airbnb, qui propose des séjours uniques inspirés de la pop culture. Vous pourrez par exemple passer un séjour dans la maison du film Disney La-Haut, ou encore au manoir des X-Men.

Et comme pour la Dream House Barbie l'année dernière, avant la sortie du film avec Margot Robbie et Ryan Gosling, Polly Pocket rejoint la liste des expériences permettant aux fans de replonger dans cet univers magique avant la sortie du film avec Lily Collins.

Alors, convaincu? Le tarif est fixé à 89$ par personne, clin d’œil à l'année 1989, date de lancement de Polly Pocket. Et pour ceux au budget serré qui s’inquiètent des frais de ménage, Airbnb a assuré qu’il n’y en aurait pas, contrairement à la plupart des autres annonces de la plateforme. Une aubaine!