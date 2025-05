Ces parents sont trop contents de voir leurs enfants aller à l'école

Ok, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur moment pour vous montrer ces photos, parce qu'on est plus proche de la fin de l'année scolaire que de la rentrée. Mais parce que l'internet nous le propose, voici des photos de parents un peu trop heureux d'emmener leurs enfants à l'école.

Combien de temps ont duré ces mariages de stars? Moins que vous ne pensez

On a appris récemment que le mariage de Toni Braxton avec le rappeur Birdman n'a duré que deux jours. D'autres stars avant elles se sont unies aussi vite qu'elles se sont séparées. Faites notre quiz!

La chanteuse de Unbreak My Heart Toni Braxton et le rappeur Birdman se seraient mariés en 2024, rapporte TMZ . Mais seulement deux semaines plus tard, la chanteuse a demandé le divorce. La séparation a eu lieu deux jours seulement après le mariage.