Eurovision: Le Suisse est l’un des favoris, mais nous, on en a d’autres

Les pires anecdotes de vacances de la rédaction

Ce n'est pas parce qu'on est en vacances que tout est rose. On a tous eu, un jour, une couille lors d'un voyage. Voici celles de la team watson.

Je suis allée à Sanary-sur-Mer (France) faire de la voile il y a dix ans. J'avais besoin de faire pipi, mais j'étais en retard pour aller rejoindre l'équipe. Du coup, je me suis retenue (on portait des combinaisons). Pendant quatre heures, au milieu de la mer. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. A tel point que je ne pouvais plus marcher. J'exagère pas, on a dû revenir sur la terre ferme et un bénévole m'a portée pour aller aux toilettes. Sauf que je ne pouvais plus me retenir alors il m'a jetée à la mer, à côté de la terre ferme, pour que je fasse pipi dans l'eau devant tout le monde. Voilà.

Melissa N'Dila