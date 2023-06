La chanteuse La Zarra boycottée après l'Eurovison

Pourquoi la chanteuse La Zarra est boycottée après l'Eurovison

Faire un doigt d'honneur à la télévision et inviter ses détracteurs à «aller se faire enculer avec un concombre» lui aura été fatal. Concerts annulés et billets vendus au rabais, rien ne va plus pour la chanteuse La Zarra.

Si La Zarra se réjouissait de retrouver son public, lui, pas tellement. Preuve en est la descente aux enfers de l'artiste canadienne de 35 ans après sa participation à l'Eurovision. En effet, selon Le Parisien, la majorité des dates de sa tournée ont été annulées et/ou reportées à cause «d'un trop faible remplissage des salles.»

Ses deux premières dates ont été annulées et le reste a été reporté à partir de décembre. Seule survivante: la date du 15 juin à Paris, qui ne semble pas être menacée malgré une salle remplie «qu'aux deux tiers», annonce le média français. Idem pour sa participation au festival français Greenland le 23 juillet. La Zarra n'en foulera pas la scène puisqu'elle a été déprogrammée par l'équipe du festival suite au scandale, confirme Le Parisien.

Pour essayer tant bien que mal de sauver la tournée, un rabais de -30% sur le billet a même été lancé.

Tout le monde lâche La Zarra

Le public n'est pas le seul à avoir tourné le dos à la chanteuse. Son titre Évidemment a également été supprimé de la majorité des grandes radios françaises. Sa déclaration sur Instagram, dans laquelle elle invitait ses détracteurs à «aller se faire enculer avec un concombre» n'a pas non plus enjoué France Bleu, qui a décidé de retirer son titre de ses antennes. Et ce, malgré son partenariat avec l'Eurovision.

Depuis, c'est silence radio chez La Zarra. La chanteuse n'a donné aucune nouvelle, ni même sur ses réseaux sociaux. Selon sa maison de disque, elle serait en studio afin d'enregistrer quelques titres pour un deuxième album.

