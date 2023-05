Eurovision: découvrez 22 candidats complètement lunaires

Voici un aperçu des artistes de l'Eurovision 2023 et il y a comme chaque année, des phénomènes.

Réjouissez-vous! Le Concours Eurovision de la chanson est de retour! Ce mardi 9 mai se tient la première demi-finale à Liverpool. S'affronteront les quinze premiers pays sur les 37 en compétition.

Les artistes les plus singuliers s'affronteront ensuite pour élire la meilleure chanson du continent le 13 mai (c'est du moins la théorie).

Comme chaque année, il y a de véritables coups de cœur. Mais aussi quelques ratés... ainsi que quelques phénomènes qui, par leur bizarrerie, font le charme de cette compétition. Voici les candidats:

Albaniiiiiiiiiiiiiie!

Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Comme la plupart des chansons de l'Eurovision, celle-ci commence par un «Èèèèèèèèèèhoooooohèèèèèèhhhhaaaaah!» dont on ne voit pas le bout.

gif: youtube

Australiiiiiiiiiiiiiiiie!

Voyager – «Promise»

L'Australie qui participe à l'Eurovision, c'est un peu comme le Paris-Dakar en Amérique du Sud. L'Australie participe à l'Eurovision depuis 2015 quand le pays a été invité de manière exceptionnelle.

Le groupe Voyager qui représente le pays d'Océanie est typique le genre de band qui pense à tort que l'Eurovision sera un tremplin idéal pour sa carrière. En l'espace de 3 minutes et 14 secondes, ils veulent montrer de quoi ils sont capables: du synthé-pop énervant accompagné de rythmes inutilement compliqués, des parties vocales épiques et un breakdown death metal, le tout accompagné d'un solo de keytar en pleine nature!

gif: youtube

Danemaaaaaaaark!

Reiley – «Breaking My Heart»

Le Danemark veut clairement cibler la génération Z avec son chanteur Reiley. Il n'y a pas d'autre explication à cette coupe de cheveux. Mais peut-être est-ce une stratégie maligne: les 11 millions de followers de Reiley sur TikTok voteront peut-être et qui sait, l'année prochaine, l'Eurovision se déroulera à Copenhague.

Allemaaaaaaaaaaagne!

Lord of the Lost – «Blood & Glitter»

L'Allemagne se présente avec la contribution la plus allemande qui n'ait jamais été faite à l'Eurovision: la version pop de Rammstein ou Mon Petit Poney va au Berghain. C'est cette forme de cosplay dont l'Eurovision a besoin, car on veut tous du sang et des paillettes.

Finlaaaaaaaande!

Käärijä – «Cha Cha Cha»

Passons maintenant à la techno interprétée par quelqu'un qui voulait aller au carnaval en tant que l’Incroyable Hulk, mais qui a dû bricoler lui-même son costume à partir de pièces détachées trouvées dans un magasin de farces et attrapes. Sans compter une chorégraphie hyperactive et d'un pas de danse en mode Human Centipede. Aaah, l'Eurovision, we love you!

Fraaaaaaaaance!

La Zarra - «Preuves»

La Zarra porte des épaulettes à la Lady Gaga (version 2010) et son chapeau doit sûrement tenir avec du scotch double-face. Néanmoins, la France a ce petit truc qui la rend chic et sexy.

Irlaaaaaaaaaaande!

Wild Youth - «We are one»

L'Irlande, leader incontesté de l'éternelle liste des vainqueurs de l'Eurovision avec un total de sept (!) victoires, se lance cette année dans un pataquès wannabe à la U2, qui tente de suggérer le mysticisme en cachant les visages des membres du groupe derrière des masques de boules disco. Je ne pensais pas écrire une phrase pareille un jour... un rêve qui se concrétise.

Israaaaaaaaëëëël!

Noa Kirel – «Unicorn»

La chanson s'appelle Unicorn, mais c'est tout le contraire, tellement elle est générique. Mais Noa sait chanter et danser. Et dans le clip, elle se transforme en centaure, ce qui est très impressionnant.

gif: youtube

Croatiiiiiiiiiiiie!

Let 3 – «Mama ŠČ!»

L'incontournable intermède cabaret vient cette année de Croatie avec sa chanson sur la guerre et un «méchant petit psychopathe» dont le nom n'est pas mentionné. Hmm, à qui ça peut faire référence?

Lettoniiiiiiiiiiie!

Sudden Lights – «Aija»

Apparemment, il existe encore des populations de hipsters à l'état sauvage — du moins dans les pays baltes, comme le prouve la contribution lettone à l'Eurovision. Au moins, l'air guitar dans le clip est plus honnête que chez d'autres artistes du concours.

Maaaaaaaaaalte!

The Busker - «Dance»

«Je me sens mieux dans mon pull». Oui, ce sont les paroles de la chanson. Et il y a même un mec qui joue du saxo... de quoi nous rendre nostalgique de epic sax guy.

Moldaviiiiiiiiiiie!

Pasha Parfeni – «Soarele şi Luna»

Vous l'attendiez avec impatience: le ragoût de folklore servi chaque année à l'Eurovision. La Moldavie propose des timbales, des chanteuses jumelles spooky/sexy avec des bois de cerf et un joueur de flûte de petite taille. Il ne manque plus qu'un sacrifice humain.

Autriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiche!

Teya & Salena – «Who the hell is Edgar?»

L'Autriche fait très fort: une chanson sur l'écrivain américain Edgar Allan Poe, pionnier de la nouvelle et de la littérature d'horreur à la fin du 19e siècle. Malheureusement, le morceau de Teya et Salena est une eurodance conforme à l'Eurovision qui tente de dissimuler sa médiocrité sous une ironie à demi-mot.

Portugaaaaaaaaaaaaaaal!

Mimicat – «Ai Coração»

La chorégraphie et la chanson sont tellement vintage que c'est un pur plaisir.

Roumaniiiiiiiiiiiiie!

Theodor Andrei – «DGT (Off and On)»

Il faut se rendre à l'évidence: Theodor a une voix agaçante. La chanson elle-même fait l'effet d'un épouvantail. Mais sinon, tout est super.

Saint-Mariiiiiiiiiiiin!

Piqued Jacks – «Like an Aninal»

Il peut parfois être risqué de laisser des chanteurs non natifs manier métaphores et paraboles. La preuve avec Piqued Jacks de Saint-Marin.

Suèèèèèèèèède!

Loreen – «Tattoo»

Guess who's back? Oui, oui: la gagnante de 2012 («Euphoria», tu te souviens?) doit à nouveau s'occuper de la Suède. La chanson est une fois de plus parfaitement adaptée à la voix de Loreen et les longues lignes mélodiques, eh bien, les gens aiment ce genre de choses. Et même si cette année, elle a apparemment engagé Edward Scissorhands comme styliste, son statut de super-diva de l'Eurovision reste incontesté. Un rapide coup d'œil sur les cotes actuelles montre que Loreen est en tête avec une nette avance.

Suiiiiiiiiiiiisse!

Remo Forrer – «Watergun»

Il va être intéressant de voir comment l'Europe accueille une chanson anti-guerre de la Suisse en mode: «Hey, nous sommes aussi concernés». Mais Remo a incontestablement une belle voix et la composition en elle-même est très sympa. Et si ça ne marche pas à l'Eurovision, la chanson servira de bande-son pour l'abolition du service militaire obligatoire.

Serbiiiiiiiiiiiiiiiie!

Luke Black – «Samo Mi Se Spava»

On n'a pas les mots.

Espaaaaaaaaaaagne!

Blanca Paloma – «Eaea»

Cette chanson d'inspiration flamenco, qui maîtrise avec virtuosité la corde raide entre tradition et avant-garde, est tout simplement une merveille. Mais ce n'est malheureusement pas une chanson de l'Eurovision.

Ukraaaaaaiiiiiine!

TVORCHI – «Heart of Steel»

Un spectacle sur scène avec des signes d'avertissement de radioactivité et des symboles de crucifixion? Comment devons-nous l'interpréter? Eh bien, selon Jeffery et Andrii de TVORCHI, la chanson parle «d'être libre de ses actions, de ses expressions et de ses pensées et de continuer à avancer, peu importe à quel point on est épuisé et blessé». Oui, c'est compréhensible.

Royaume-Uniiiiiiiiii!

Mae Muller - «Wrote a Song»

Après le méga-succès de Sam Ryder l'année dernière, la grande nation qu'est la Grande-Bretagne, la mère patrie de la musique pop — le pays qui nous a donné David Bowie, les Beatles et les Spice Girls — se distingue avec la chanson la plus générique et la plus quelconque du concours.

