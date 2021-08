Divertissement

Un poisson aux «dents humaines» fait sensation sur Internet

Un poisson doté de dents semblables à celles d'un humain a été pêché dans l'État américain de Caroline du Nord. Une photo de la créature marine circule actuellement sur les réseaux sociaux et suscite l'étonnement général.

Un poisson aux dents semblables à celles d'un humain? Oui, oui, ça existe. Il a été capturé et photographié aux États-Unis. C'est le compte Facebook de Jennette's Pier, un lieu de pêche en Caroline du Nord, qui a partagé un cliché de l'animal, identifié comme étant une daurade à tête de mouton.

Nathan Martin, un habitué de la jetée, s'est réjouis de sa trouvaille, lui qui espérait attraper un poisson comme celui-ci. «C'était une très bonne prise et elle avait bon goût», a déclaré le pêcheur au site d'information américain McClatchy News.

«Ce poisson a de meilleures dents que moi»

Le poisson se nomme ainsi à cause de sa bouche, qui ressemble étrangement à celle d'un mouton. Quant à sa dentition, on peut admirer sur la photo ci-dessus plusieurs rangées de molaires émoussées qui servent à broyer ses proies favorites: crabes et autres crustacés.

Image: shutterstock

Les utilisateurs de Facebook adorent et le font savoir dans la colonne des commentaires. «Ce poisson a des meilleures dents que moi», a écrit l'un d'entre eux. «Grand-mère, quelles grandes dents tu as», a plaisanté un autre.

