Les captures d'écran sur Messenger, c'est bientôt du passé

Vous pourrez toujours en faire, mais l'autre recevra une notification comme quoi vous avez screenshoté la conversation. Donc c'est mort, quoi.

J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise, vu qu'elle est déjà dans le titre et le chapô: les screenshots sur Messenger, la messagerie de Facebook, c'est gentiment fini. Ou alors vous vous en fichez que l'autre reçoive une notification l'informant que vous venez de faire une capture d'écran et dans ce cas, vous êtes badass (ou ivre).

La bonne nouvelle, c'est que plus personne n'utilise Messenger, alors on s'en fout. La preuve: Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé ce changement sur Facebook (ou Face de bouc, comme disent les gens qui continuent d'utiliser ce réseau pas très social) le 27 janvier et ça n'a pas fait grand bruit tout de suite.

D'ailleurs, cette annonce mérite-t-elle réellement de faire du bruit? Non. La preuve: cette histoire de screenshots ne concernera que les discussions passées en «mode éphémère», soit une fonctionnalité que personne n'utilise sur Messenger, parce que, je le répète, personne n'utilise Messenger.

Ah non, mes excuses, il y a le père de cette personne ci-dessous. Mais même Messenger ne comprend pas ce que Messenger doit faire pour ouvrir Messenger. CQFD.

Ah si, on utilise encore Messenger quand on veut vendre un truc sur Marketplace, comme elle:

Vidéo: watson

Dans le même esprit, il y a aussi les GIFs (avec une bonne dose de mauvaise foi).

Et ces chats sur des claviers, sont-ils en train de faire des screenshots?