Envie de rire? Ces fails vont vous y aider

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello everybody, tout le monde!



Eh ouiiii, c'est mercredi. Réjouissez-vous, le week-end est bientôt là. Vous avez vu par la fenêtre? Il fait tout gris. A watson, on veut vous redonner le sourire – et la pêche! Alors, quoi de mieux qu'une petite liste de fails pour vous amener le soleil au petit-déj?

Vous êtes prêts? Legggooooooo!

En même temps, travailler ou consulter son tél, il faut choisir 😓

Image: instagram

Puisqu'on vous dit que les chats vivent dangereusement

Même s'il avait tenté cette acrobatie, il n'aurait pas pu la faire

«Mon mari travaillait à domicile, et cela s'est produit lors d'un appel téléphonique avec son patron.»

Qui va expliquer ça au patron, maintenant?

Passons au sport. Le billard est bien un sport, non?

Et maintenant un vrai sport:

Il ne faut pas rire. Si ça se trouve, un jour il sera Ballon d'Or.

C'est soit la porte, soit la magicienne...

...mais quelqu'un va souffrir dans cette histoire.

«Encore quelques entraînements, et ça va le faire...»

Les températures chutent. Attention au verglas.

Partout.

Et maintenant, quelques photos...

Pizza surgelée, attentes vs réalité:

Pourquoi ne pas déguster une copieuse glace Pikachu pour le dessert:

Cet endroit dans le stade.

STOOOOBBBB...

Image: reddit

OOOOooooooh, Gary. <3

Ceci est... une blessure en latex pour Halloween. Si, si!

Bon, rassurez-vous, il y a pire...

Hi. Hihi. Hihihihih.

OMG, une femme nue!

Oh. On avait mal vu.

L'enfant va pleurer dans 3... 2... 1...

Bonjour, mes chéris. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma lotion pour le corps préférée...

Alors, vous êtes Team garçonnet ou Team girafe?

Bon, ça nous est arrivé à tous, non?

... Et ciao!

Bonus-Win

Il fallait bien un winner pour la fin...

On a tous eu un gamin dans notre classe qui faisait du sport à haut niveau, parlait plusieurs langues, faisait d'excellentes notes, était poli et populaire. Nous, notre talent, c'était de pouvoir faire des bulles avec le nez.

