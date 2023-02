Votre dose hebdomadaire de fails! En voici 28 rien que pour vous

Les fails continuent plus bas...

Ça sort du four: le premier masque en pain est là

Une femme blanche donne naissance à un bébé noir et accuse son mari d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme noire.

Hello everybody tout le monde!

Êtes-vous prêt pour 29 photos et gifs d'animaux amusants? Par ici!

Voici les looks les plus chéper des Grammy Awards

Ben Affleck s'ennuie aux Grammys et devient (encore) un mème

On ne change pas une équipe qui gagne: voici les fails de la semaine

«Season» va vous sortir de la dépression saisonnière: on a testé

Ce nouveau jeu vidéo fraîchement venu du Québec vous embarque dans un voyage poétique à bicyclette où l'observation et la plénitude seront vos alliés.

Situé sur le calendrier entre le terrifiant Dead space et le très attendu Hogwarts legacy, il existe depuis le 31 janvier un petit jeu indépendant aux antipodes des jeux AAA qui misent sur le spectaculaire et l'action. Exit donc les armes à feu ou les pouvoirs magiques, dans Season: une lettre pour l'avenir, vos armes seront un enregistreur sonore, un Polaroïd et votre bon vieux biclou.