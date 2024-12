L'heure des fails a enfin sonné!

Noël s'approche dangereusement de nous. L'orgie de cadeaux et de sucre va gentiment commencer. Mais comme on est super à watson, on vous offre gratuitement la cerise sur le gâteau, ou l'étoile sur le sapin: une série de fails tout frais!

Vous êtes prêts? LeggoooOOOOoooooooo!!!!

Commençons par ce verre après le travail, quand on est confortablement installé sur le canapé.

Au final, c'est presque un tour de magie.

Wow, un méga hack de vie! Vous êtes invités à vous en souvenir.

Don't work harder. Work smarter...

Mais avant cela, réfléchissez bien à la définition du mot «smart».

Il a un peu massivement sous-estimé son propre rythme.

On dirait bien que Noël va être annulé cette année...

On avait pourtant dit qu'on ne se moque pas des enfants...

Bienvenue sur le terrain de la réalité. 😅

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être forcées.

Et peu importe combien de fois vous essayez.

Et maintenant, voici quelques images

D'une certaine manière, c'est un win.

L'enfant parvient à peine à sourire.

Et nous savons aussi pourquoi.

Ils sont arrivés à l’eau plus vite que prévu.

Une seule règle: interdiction de tourner 👍🏻

La prochaine fois que vous essayez, conduisez plus vite.

Au moins une photo dont on se souviendra pour toujours.

Une façon ou une autre d'arriver en bas.

C'est en chutant qu'on apprend.

Vraiment, une chute surprenante...

Le fail le plus méchant de la semaine.

Mais aussi le plus chou.

Pas de chance, tout de même!

Il a mérité le titre de «Père de l'année»!

L'important est qu'il l'ait fait. L'élégance compte peu.

Elle a probablement besoin de plus de collègues pour faire comme la chanteuse Shy'm.

Bonus-Win

C'était son moment de super-héros!

Bonus-Bonus-Win

Quelle remontada!