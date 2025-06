Tom Cruise réalise ses cascades lui-même, et ça a payé. Image: keystone

Ces stars possèdent des records inattendus

L'acteur de Mission Impossible vient d'inscrire son nom dans le Livre des records. Et il n'est pas le seul.

Depuis le mois de juin, la star hollywoodienne Tom Cruise figure officiellement dans le Guinness Book. A 62 ans, il détient le record du plus grand nombre de sauts en parachute… en feu.

Si sa performance est impressionnante, il n’est pas la seule célébrité à avoir inscrit son nom dans le fameux registre des exploits mondiaux. En voici d'autres.

Jackie Chan

Cet été, Jackie Chan est à l'affiche dans Karate Kid: Legends. Image: keystone

Jackie Chan, célèbre pour ses scènes de combat légendaires, figure également dans le Guiness Book. A 71 ans, l’acteur et cascadeur a participé à plus de 100 productions au cours de sa carrière, en réalisant lui-même ses cascades les plus spectaculaires. En 2012, il est entré dans le Livre des records pour le «plus grand nombre de cascades effectuées par un acteur vivant».

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson a 76 ans. Image: keystone

En 2023, Samuel L. Jackson a été sacré «roi du box-office». Une consécration méritée, car 45 de ses films ont chacun rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office.

Brad Garett

L’acteur Brad Garrett, connu pour son rôle dans la sitcom des années 90 Tout le monde aime Raymond, détient lui aussi un record. Avec ses 2 032 mètres de hauteur, il est officiellement l’«acteur principal le plus grand du monde», selon le Guinness Book, qui l’a récompensé en 2002. Il est aujourd’hui âgé de 65 ans.

Dwayne Johnson

Autre star adorée du public, Dwayne «The Rock» Johnson. En 2015, lors de la première du film San Andreas, il a pris 105 selfies avec des fans… en seulement trois minutes! Un record éphémère, puisqu’il a depuis été battu par l'acteur indien Akshay Kumar, qui a pour cela organisé une spectaculaire opération en 2023.

Un selfie par seconde, 183 en tout Vidéo: YouTube/Guinness World Records

Eminem

Eminem détient plusieurs records mondiaux. Image: keystone

Du côté des musiciens, le rappeur Eminem cumule les records. Parmi ceux-ci, le «vocabulaire le plus vaste chez un artiste musical». Dans son morceau Rap God (2013), il aligne également 1 560 mots – soit une moyenne de 4,28 mots par seconde. L’un de ses fans est également entré dans le Guinness Book, avec «le plus grand nombre de tatouages représentant un même artiste»: il en comptait 15 à l’effigie d’Eminem.

Snoop Dogg

Snoop Dogg est réputé pour ses talents multiples. Image: keystone

Autre figure du rap, Snoop Dogg a lui aussi sa place au panthéon des records. En 2018, avec son acolyte Warren G, il a concocté le plus grand cocktail Paradise jamais réalisé, pour un mélange de 550 litres.

Katy Perry

Katy Perry sans son grillz à un million. Image: keystone

La chanteuse Katy Perry s’est illustrée dans un registre plus bling bling. Dans son clip Dark Horse, elle arborait le «grillz» – ce bijou dentaire prisé dans le milieu du rap - le plus cher au monde. Sa valeur: environ un million de dollars.



A 1:28, c'est pas très beau, mais c'est cher Vidéo: YouTube/KatyPerryVEVO