Ces 25 fails illumineront votre journée, promis!

Les 23 GIFs et images qu'il vous faut pour bien débuter la journée

«Les héros ne portent pas tous une cape». Mais les héros portent le masque sur le nez, non ?

gif via instagram

via instagram

via instagram

Ça tombe bien, aujourd'hui on vous a préparé une foule de gifs plus drôles les uns que les autres.

Hello everybody, tout le monde!

