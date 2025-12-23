Image: instagram/watson

Pour Noël, nous souhaitons ces 23 Fails magiques

Noël est à nos portes! Quoi de mieux pour célébrer cette magnifique fête que des gens qui se loupent de façon magique et monumentale. Jingle Bells!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Avant les fêtes, on va se faire plaisir avec quelques gaffes mémorables. Pour nous, ça veut dire: installez-vous confortablement et profitez de photos et de GIF hilarants.

Hourra!

Commençons par: la réanimation

Rip.

N'est-ce pas agréable de passer un dîner aussi paisible en famille?

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

L'échec le plus triste de la semaine:

Olaf :(

Oups!

Quand on veut rapidement faire une vidéo sexy.



C'est vous l'échec, ...

… si vous voyez des choses qui n’existent pas.

Rien ne réveille plus vite qu'un pénis sous le nez (youpi, une compilation !).

Voici quelques photos supplémentaires...

Oh, encore un échec retentissant de Shein!

Quelqu'un a croqué dedans.

Puisqu'on vous dit que rien ne vaut un humain pour faire les tâches!

L'image est chou mais...

...Quel est ce légume?

Merde.

Okidoki.

Téléphone d'urgence non installé. Veuillez ne pas avoir d'urgence ici.

Les questions que les gens posent sur Internet...

Je me suis rasé les mains; je n'aurais probablement pas dû. Que dois-je faire?

Hmm.

Choisis l'avortement, la vie te tuera.

Si ça se trouve, ce n'est pas un Fail!

La tasse farfelue de la semaine:

No Pain, No Paizza.

Noël est tellement épuisant.

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner? Le dessert? Quelque chose?

Mais où est passée la deuxième godasse??

Karma is a b*tch!

Eeeeet...

... CiaaaoOOOOoooo!!

Bonus-Win

Quelle performance!

Il a livré la totalité du chargement sans le moindre problème, soit dit en passant. Voici la vidéo complète.