larges éclaircies
DE | FR
burger
Divertissement
Fails

Pour Noël, nous souhaitons ces 23 Fails magiques

Die besten Fails der Woche
Image: instagram/watson

Pour Noël, nous souhaitons ces 23 Fails magiques

Noël est à nos portes! Quoi de mieux pour célébrer cette magnifique fête que des gens qui se loupent de façon magique et monumentale. Jingle Bells!
23.12.2025, 05:3223.12.2025, 05:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Avant les fêtes, on va se faire plaisir avec quelques gaffes mémorables. Pour nous, ça veut dire: installez-vous confortablement et profitez de photos et de GIF hilarants.

Hourra!

Commençons par: la réanimation

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Rip.

Surprise

N'est-ce pas agréable de passer un dîner aussi paisible en famille?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L'échec le plus triste de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Olaf :(

Oups!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand on veut rapidement faire une vidéo sexy.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'est vous l'échec, ...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

… si vous voyez des choses qui n’existent pas.

Rien ne réveille plus vite qu'un pénis sous le nez (youpi, une compilation !).

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

Oh, encore un échec retentissant de Shein!

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop bei Shein
Image: reddit

Quelqu'un a croqué dedans.

Puisqu'on vous dit que rien ne vaut un humain pour faire les tâches!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

L'image est chou mais...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

...Quel est ce légume?

Merde.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Okidoki.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Téléphone d'urgence non installé. Veuillez ne pas avoir d'urgence ici.

Les questions que les gens posent sur Internet...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Je me suis rasé les mains; je n'aurais probablement pas dû. Que dois-je faire?

Hmm.

Die lustigsten Fails der Woche: Abortion
Image: instagram

Choisis l'avortement, la vie te tuera.

Si ça se trouve, ce n'est pas un Fail!

Die lustigsten fails der Woche: Berliner
Image: instagram

La tasse farfelue de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Design fail
Image: reddit

No Pain, No Paizza.

Noël est tellement épuisant.

Die lustigsten Fails der Woche: Katzen und Weihnachten
Image: reddit
Surprise

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner? Le dessert? Quelque chose?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Mais où est passée la deuxième godasse??

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Karma is a b*tch!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaaaoOOOOoooo!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Quelle performance!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il a livré la totalité du chargement sans le moindre problème, soit dit en passant. Voici la vidéo complète.

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
<3
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
L'accent qui rend fou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian devient officiellement une icône du jeu vidéo Fortnite. La célèbre entrepreneuse rejoint ainsi un panthéon déjà bien fourni.
Dans le film Ready Player One (2018) de Steven Spielberg, le monde entier joue à un jeu vidéo massivement multijoueurs dans lequel chacun peut devenir ce qu'il veut, y compris n'importe quelle icône de la pop culture.
L’article