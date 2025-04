Ne bougez plus! C'est l'heure des fails!

On sait ce que vous voulez: plus de fails!

On ne sait pas si ce...truc tiendra jusqu'à Pâques.

Attention où vous mettez les pieds / Watch your step (traduit littéralement).

J'ai laissé ma fenêtre ouverte pendant que je faisais les courses, et quand je suis revenu, une part de pizza avait disparu.

«Probablement le conducteur le plus fier du monde.»

Allez, on dira que ça repousse.

Ce couple avait une facture de 200 £ pour du porno, et apparemment, ils n'ont aucune idée de comment c'est arrivé.

Voici un petit mix de photos qui se trouvaient dans notre banque de stockage des GIFs et images chelou, et qu'on n'avait pas encore déballées.

Hello, everybody, tout le monde!

