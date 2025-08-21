faible pluie18°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Stromae révèle une collaboration avec Paul Kalkbrenner

Paul Kalkbrenner et Stromae vont sortir un morceau.
Paul Kalkbrenner et Stromae vont sortir un morceau.dr

Stromae va encore vous surprendre

Le chanteur belge a dévoilé quelques secondes de son nouveau titre en collaboration avec le célèbre DJ Paul Kalkbrenner.
21.08.2025, 11:5721.08.2025, 11:57
Marie-Adèle Copin
Marie-Adèle Copin
Plus de «Divertissement»

Il ne monte peut-être plus sur scène et a annulé sa dernière tournée en 2023 pour des raisons de santé, mais Stromae n'en reste pas moins productif. L'artiste belge de 40 ans s'apprête à sortir un morceau. Il a titillé ses fans en partageant ce mercredi 20 août sur les réseaux sociaux une partie de sa nouvelle chanson dont la sortie est prévue le 29 août.

Particularité de ce morceau: il a été composé en collaboration avec le célèbre DJ et producteur allemand Paul Kalkbrenner, 48 ans, une légende de la musique électronique connue notamment pour Sky and Sand et Aaron.

@paulkalkbrennerofficial One tape. One track. @Stromae #newmusic #QCSC #electronicmusic #paulkalkbrenner #stromae ♬ QUE CE SOIT CLAIR - Paul Kalkbrenner & Stromae

Cette collaboration a été baptisée Que ce soit clair et sur le passage du clip posté sur Instagram et TikTok, on peut entendre les paroles suivantes:

«Qu’elle soit Belge, Américaine, ou qu’elle soit Roumaine. Même si notre amour gêne. Un peu comme un fou j’l’aime. Soit trop belle ou pas assez, oui mais comme un fou j’l’aime»
Encore une chanson qui parle d'amour pour Stromae

Paul Kalkbrenner avait teasé ce morceau le 11 août dans une courte vidéo au look rétro où le voit appeler l'autre Paul (Stromae) avec un téléphone fixe d'un autre temps. D'ailleurs, les quelques secondes de la séquence se veulent elles aussi résolument vintage avec des cassettes audio et une typo des années 1960. Rendez-vous le 29 août pour découvrir ce clip dans son ensemble au doux parfum de naphtaline.

@paulkalkbrennerofficial Hello, Paul? #newmusic #electronicmusic #paulkalkbrenner #stromae ♬ original sound - Paul Kalkbrenner

Le producteur allemand n'en est pas à sa première collab avec Stromae. En 2023, il avait remixé le hit de 2010 Te Quiero issu du premier album du chanteur belge.

Stromae console ses fans avec un film sur sa tournée

Productif mais discret

Plutôt que de monter sur scène, Stromae préfère s'épanouir en studio en collaborant avec d'autres artistes. En 2024, il s'est associé à la chanteuse française Pomme pour la bande originale de la série d'animation Netflix Arcane. Il a aussi collaboré avec le chanteur nigérian Burna Boy avec le titre Pardon, l’un des morceaux phares du dernier album du chanteur nigérian.

Pourquoi la série «Arcane» a-t-elle un tel succès sur Netflix?

Si vous êtes branchés musique

Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
1
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Le concert de Stromae à Paléo en 2022

1 / 12
Le concert de Stromae à Paléo
Stromae se produit au Paléo Festival, dimanche 24 juillet 2022.
partager sur Facebookpartager sur X

Qui sont les «performatives males», ces nouveaux séducteurs?

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Le cinéma et la télévision mettent la lumière sur des lieux exceptionnels, dont certains sont devenus mythiques. Et c'est par milliers que les touristes affluent sur ces anciens plateaux, et causent parfois de nombreux problèmes aux locaux.
Chaque jour, des milliers de touristes asiatiques affluent vers le petit village d’Iseltwald, dans le canton de Berne. La raison, une scène de la série sud-coréenne Crash Landing On You y a été tournée, et tous veulent absolument prendre une photo sur un ponton bien précis au bord du lac.
L’article