Stromae va encore vous surprendre

Le chanteur belge a dévoilé quelques secondes de son nouveau titre en collaboration avec le célèbre DJ Paul Kalkbrenner.

Il ne monte peut-être plus sur scène et a annulé sa dernière tournée en 2023 pour des raisons de santé, mais Stromae n'en reste pas moins productif. L'artiste belge de 40 ans s'apprête à sortir un morceau. Il a titillé ses fans en partageant ce mercredi 20 août sur les réseaux sociaux une partie de sa nouvelle chanson dont la sortie est prévue le 29 août.

Particularité de ce morceau: il a été composé en collaboration avec le célèbre DJ et producteur allemand Paul Kalkbrenner, 48 ans, une légende de la musique électronique connue notamment pour Sky and Sand et Aaron.

Cette collaboration a été baptisée Que ce soit clair et sur le passage du clip posté sur Instagram et TikTok, on peut entendre les paroles suivantes:

«Qu’elle soit Belge, Américaine, ou qu’elle soit Roumaine. Même si notre amour gêne. Un peu comme un fou j’l’aime. Soit trop belle ou pas assez, oui mais comme un fou j’l’aime» Encore une chanson qui parle d'amour pour Stromae

Paul Kalkbrenner avait teasé ce morceau le 11 août dans une courte vidéo au look rétro où le voit appeler l'autre Paul (Stromae) avec un téléphone fixe d'un autre temps. D'ailleurs, les quelques secondes de la séquence se veulent elles aussi résolument vintage avec des cassettes audio et une typo des années 1960. Rendez-vous le 29 août pour découvrir ce clip dans son ensemble au doux parfum de naphtaline.

Le producteur allemand n'en est pas à sa première collab avec Stromae. En 2023, il avait remixé le hit de 2010 Te Quiero issu du premier album du chanteur belge.

Productif mais discret

Plutôt que de monter sur scène, Stromae préfère s'épanouir en studio en collaborant avec d'autres artistes. En 2024, il s'est associé à la chanteuse française Pomme pour la bande originale de la série d'animation Netflix Arcane. Il a aussi collaboré avec le chanteur nigérian Burna Boy avec le titre Pardon, l’un des morceaux phares du dernier album du chanteur nigérian.

