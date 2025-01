Les fails les plus drôles de la semaine sont là!

Hello everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous voilà à nouveau. Avec notre lot d'images et de GIFs les plus drôles qu'Internet a proposés cette semaine. Êtes-vous déjà réveillé et motivé? LegooOOOOOOoooo!!

On espère que vous êtes plus «ambiancé» que lui...

Si c'est le cas, quittez cette grise mine et venez rire grâce à nos fails!

Tout le monde est concentré sur le sujet? On commence !

Faites un vœu!

Un nouveau smartphone peut-être.

Les fails à ski seront toujours les meilleurs!

Echouer n'est pas une honte. Tout dépend de ce qu'on fait de notre déconfiture.

Avant de souhaiter de la neige, regardez bien ce GIF:

Bon, c'est un peu un win, car il n'y a aucune jambe cassée.

Passons maintenant au sport.

(On a tous déjà vu cette séquence culte. On vous l'offre à nouveau)

L’échec le plus dramatique de la semaine.

Il va bien, il va bien!

Le fail le plus dramatique de la semaine – winter edition.

Il va bien aussi, il va bien.

Que s'est-il passé ici?

Voici quelques photos supplémentaires...

Oh ... non.

:'-)

Okidoki.

Merci de ne pas attendre dans la salle d'attente.

Un dossier pour l’avocat du supermarché?

C'est vous le fail...

...si vous ne voyez pas des bretzels.

Choisir les bons mots et la bonne police est important.

Nous préférons ne pas traduire cela.

Nous aimons les gens qui photographient leurs miroirs et les proposent à la vente.

A bien y réfléchir, cela ferait une bonne couverture d’album.

De la catégorie «Choses qui vous tueront ce soir»:

Mario en pleine crise de la quarantaine.

Old, mais sacrément effronté:

Ces canards détestent la neige...

Les pulls peuvent garder votre chien au chaud, mais ils ruinent son apparence.

Eeeeet.....

... CiaoooooOOOOOoooo!!!

Bonus-Win

Waouh! Une Super-Maman !