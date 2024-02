Envie de rire des échecs des autres? Par ici!

Hello everybody, tout le monde!

Ce n'est que mardi 😭! Donc le week-end est encore BEAUCOUP TROP LOIN! Quelle injustice.

Vous avez la rage, vous aussi? Venez, on va se défouler un peu, avec des photos de gens ou d'animaux qui se ratent.

Vous êtes prêts? LegggooooOOOooooo! On commence avec kittie, qui a bien besoin d'un bon bain:

Tout le monde a bien fait sa toilette matinale?

Oui, nous sommes tout propres!

Alors entrons dans le vif du sujet!

Il y a le karma...

...et le karma du mardi.

Le karma du mardi est sans pitié. gif: instagram

La preuve que tout tient bien en place, même en situation extrême.

Tout, on vous dit! gif: instagram

«T'as soif?»

L'échec le plus doux de la semaine:

Avez-vous déjà vu un panda éternuer?

«Un petit hamburger et ça repart!»

...

Oui oui oui oui...

... Non.

Vous allez au sport ce soir?

Priska a découvert le Prosecco.

Un coup de maître - ou presque!

Avec ce sourire à la fin, c'est presque un win.

Et maintenant, quelques images...

«Sauf les cyclistes...»

On espère que les cyclistes ont des sacs à crottes avec eux.

Parce que ce mois, on a fêté la Saint-Valentin: voici le design de la semaine.

Will Lyouve Marryou me?



Wll yu marr me?



Que pourrait bien vouloir dire ce panneau?

Mouais...

Difficile.

Voici encore quelques échecs architecturaux amusants.

Au moins, on peut voir d'en haut.

Ici, la fenêtre n’a tout simplement pas été découpée correctement. Mais elle avait été prévue!

Avec un peu de chance, le mec qui habite ici ne portera pas de pantalon lorsqu'il ouvrira la porte.

Joli garage.

Cette annonce pour un site de rencontre.

Y'a un truc qui cloche...

Y'avait un plan. Reste plus qu'à mieux calculer son exécution.

Oups.

Eeeettttt...

... CiaaaooOOOOoooooo!

Bonus-Win

La belle saison approche. C'est la meilleure info de la journée!