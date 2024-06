26 fails pour plus d'été dans nos cœurs

Parfois on gagne dans la vie, parfois on perd.

Cette semaine, on gagne doublement. Déjà, on a obtenu un joli début de semaine ensoleillé (ouéééé). Mais en plus, on gagne une série de fails qui vont graver le soleil dans nos coeurs.

Vous êtes prêts? LeggooooOOOoooooo!!

Commençons par: une astuce.

Tondeuse à gazon 1, papa 0.

L'été sera bientôt réel!

Nous <3 Karma.

Est-ce à nouveau la saison des mariages? :-()

Le fail le plus chou de la semaine!

Passons maintenant au sport:

Avons-nous joué au golf aujourd'hui?

Le petit homme montre ses énormes talents de basketteur.

Voilà comment on reste maître de toute situation! <3

Et maintenant, quelques images...

Le tatouage de la semaine:

«Je recommande d'apprendre d'autres alphabets, ne serait-ce que parce que c'est amusant de voir des gens remplacer les lettres de l'alphabet latin par des bêtises totales pour des raisons esthétiques.»

Le meilleur soutien moral au monde un soir de cuite.

Mais bon, un chien lui tiendrait au moins les cheveux.

Place aux fashion fails...

(Oh non.)

Pourquoi.

I <3 Lodn No.

Convient à:

Aborncela? Crabonela?

Nous aimerions connaître l’histoire derrière cette pancarte.

Veuillez ouvrir la porte avant d'entrer.

(Peut-être quelque chose comme ça :)

Le STPO de la semaine:

Venons-en maintenant à un thriller policier Pélican en 5 actes:

Là.

Les haters diront que cette photo est photoshopée.

Image: reddit

La photographe sait juste capturer les bons angles.

Qui peut se lasser de cette vidéo?

On l'a regardée dix fois au moins, hihi. gif: instagram

Un vent bien négocié.

Tant pis pour le gars qui a loupé un double high-five!

Et.....

... heinnn??? ...

...CiaaaooOOOOOOOOOO! (ça, c'est une vraie amitié!)

Bonus-Win

Aujourd'hui, on vous laisse avec un triple bonus!