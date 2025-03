Fails? Vous avez demandé les fails?

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello everybody tout le monde! Eh oui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end! Et quoi de mieux pour terminer cette semaine en beauté que les meilleurs fails trouvés sur l'internet mondial.

Zzzzzzé parti! Comme dirait les forains.

On commence avec une vibe de plage:

L'hiver, c'est bientôt fini. Dommage!

Il existe deux types de chiens...

Les enfants sont tellement adorables!

Traumatisé à vie.

J’espère que personne n’a vu ça – un hibou, peut-être.

On aime les gender reveal parties:

Des choses qui n’arrivent probablement que le mardi.

Un petit rappel: vous n’êtes en sécurité dans aucun job.

Le drame de la semaine.

Faire rapidement une vidéo sexy pour Instagram:

Passons aux photos

Art.

Le titre de la semaine:

Un lion avec une coupe mulet provoque un tollé dans un zoo chinois, le zoo nie une coupe de cheveux ratée.

Et maintenant, un tatouage façon radio à l'hôpital.

Attente vs réalité.

Un peu sucré.

Le fils de mon frère n'a jamais vu Star Wars, mais il lui a fait un gâteau d'anniversaire.

Tous: Je suis beaucoup plus productif quand je travaille à la maison.

Tous ceux qui ont des animaux de compagnie:



Le printemps sera bientôt de retour. Êtes-vous heureux?

Vieille mais bonne astuce:

Pas le plus brillant (mais le plus doux).

Eeeeetttt...

Allez, tcho!

Bonus-Win

C'était tout juste.

Pas l'endroit le plus idéal pour mettre un enfant;)

La vidéo d'un escalator bondé en Belgique devient virale Vidéo: watson