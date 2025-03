Ta'shan, la chanteuse suisse qui vient de casser Instagram

Vidéo: watson

Cette Suissesse affole les réseaux sociaux

BombayMami est le nouveau projet de Ta'Shan, une musicienne bernoise. En affichant ses origines indiennes sur un snowboard pour promouvoir son nouveau morceau, l'artiste fait le buzz sur les réseaux sociaux.

L'Inde et la Suisse, c'est une longue histoire d'amour. En effet, depuis plus de 50 ans, l'industrie cinématographique de Bollywood y a tourné une multitude de films, au point que les décors helvétiques figurent parmi les destinations favorites des touristes indiens.

BombayMami est le nouveau projet musical de Ta'Shan, une artiste bernoise qui s'est fait un nom jusqu'en Angleterre. Image: BBC

Dernièrement, une artiste bernoise d'origine indienne, nommée BombayMami, a explosé les compteurs en atteignant deux millions de vues en trois jours sur une vidéo publiée le 25 février où on la voit, vêtue d'un lehenga choli, une tenue typique de l'Inde, descendre une piste en snowboard au son de son morceau Fire in Delhi. Parfaitement à l'aise sur sa planche, sa tenue traditionnelle d'un rouge intense contrastant avec la neige, la jeune femme a conquis les internautes.

BombayMami, on la connaît surtout en Suisse alémanique et en Angleterre sous le nom de Ta'shan, son ancien projet artistique. Shanta Venkatesh, de son vrai nom, baigne dans la musique depuis son plus jeune âge et s’est tournée vers la musique urbaine après un passage au conservatoire et de multiples voyages aux Etats-Unis et en Angleterre.

Son univers musical s'est construit sans jamais négliger les origines indiennes de son père. C’est donc à travers un mélange de R&B, de hip-hop et de sonorités venues du sous-continent qu’elle s’exprime. Pour les germanophones, nos collègues alémaniques l'ont interviewée en 2023 à l'occasion de son passage au Gurten Festival.

En 2014, elle sort son premier single intitulé Sorry. Deux ans plus tard, Ta'Shan dévoile son premier EP, Dreamer, et c'est en 2019 qu'elle sort son premier album, BombayMami, Vol. 1, qui la mènera la même année à se produire au festival de Glastonbury. Elle s'est également fait connaître en participant à des émissions télévisées, dont une télé-réalité sur la scène rap suisse produite par la SRF, ainsi qu'à un télé-crochet musical nommé Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert.

En tout cas, avec un tel palmarès et un univers si singulier et tel notoriété sur les réseaux sociaux, cela nous ferait une candidate sérieuse pour l'Eurovision.